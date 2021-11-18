В Татарстане для студентов профессиональных организаций пройдёт конкурс «Әдәби табышмак» («Литературная загадка»)

3 декабря на базе Мензелинского педагогического колледжа имени Мусы Джалиля пройдет республиканский конкурс «Әдәби табышмак» («Литературная загадка») среди студентов и преподавателей профессиональных образовательных организаций Татарстана. Конкурс проводится в рамках реализации госпрограммы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014-2022 гг.» и приурочен к Году родных языков и народного единства.

Тематика конкурса посвящена жизни и творчеству поэтов и писателей татарской литературы. Цель – развитие чувства любви и уважения к богатству национальной литературы; популяризация и внедрение творческого наследия поэтов и писателей татарской литературы в образовательное пространство профессиональных образовательных организаций РТ; стимулирование продуктивной деятельности преподавателей татарского языка и литературы, ориентированной на личностную и творческую самореализацию; привлечение массовой читательской аудитории к изучению произведений татарской литературы.

В конкурсе примут участие команды профессиональных образовательных организаций Татарстана. В каждой команде будет представлен 1 преподаватель татарского языка и литературы и 2 студента. Язык конкурса – татарский. Республиканский конкурс проводится в 2 этапа: заочный и очный.

Заочный этап состоит из конкурса видеороликов «Татарстанның киләчәге – безнең кулларда», в котором участники презентуют команду.

Очный этап конкурса проходит в несколько туров:

1. «Бер горурлык хисе яна миндә». 1 участник команды (преподаватель) в онлайн-режиме в программе Kahoot проходит тестирование.

2. «Кем күбрәк белә?» – блиц-опрос для второго участника команды. Каждому конкурсанту предстоит ответить на 5 вопросов о жизни и творчестве татарского поэта Габдуллы Тукая.

3. «Башваткыч». Третий участник команды отгадывает тематический кроссворд, посвященный жизни и творчеству драматурга Юныса Аминова.

4. «Күчтәнәч» – демонстрация привезённых поделок, связанных с каким-либо произведением татарской литературы. К ней прилагается загадка или задание для отгадывания оппонентами.

5. «Уку йортыма мәдхия». Команды демонстрируют подготовленный творческий номер – оду-посвящение учебному заведению.

Всем участникам заочного тура отправляются электронные сертификаты, командам-участникам очного тура конкурса вручаются сертификаты, благодарственные письма руководителям профессиональных образовательных организаций, дипломы и денежные призы победителям и призёрам. Оргкомитет оставляет за собой право вводить дополнительные, поощрительные и специальные номинации.

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