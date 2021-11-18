В Ташкенте отметили Международный день толерантности

С 15 по 21 ноября в Республике Узбекистан началась неделя толерантности. По решению Генеральной Ассамблеи ООН с 1997 года 16 ноября во всем мире ежегодно отмечается Международный день толерантности.

16 ноября 2021 года состоялась церемония возложения цветов к монументу Дружбы народов -памятнику семье кузнеца Шоахмеда Шомахмудова. Семья, которая в годы Великой Отечественной Войны усыновила и воспитала 15 детей разных национальностей, эвакуированных в Ташкент.

В этот же день во Дворце кино им.Алишера Навои состоялся показ документального фильма «Дустликни тараннум этган юрт» (Страна, воспевающая дружбу).

Продолжилось мероприятие концертной программой, в которой приняли участие представители и творческие коллективы национальных культурных центров.

Татарский общественный культурно-просветительный центр (ТОКПЦ) г.Ташкента представили популярные ансамбли «Яшьлек», «Лайсан», «Изге Нур» под художественным управлением заслуженного работника культуры Республики Татарстан Марьям Бухаровой, заслуженная артистка Республики Татарстан и Республики Башкортастан Феруза Халдарова.

Мероприятия были организованы Комитетом по межнациональным отношениям и связям с зарубежными странами при Кабинете министров Республики Узбекистан.

Мероприятия освещались корпунктом телеканала «Татарстан – Новый Век» в Республике Узбекистан.

Совет молодежи ТОКПЦ г.Ташкента