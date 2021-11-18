Ближайшая цель – издание книг по истории

Большим событием для татар, проживающих в Республике Марий Эл стала проведенная 11 ноября в республиканском Центре татарской культуры Межрегиональная научно-практическая конференция (с международным участием) на тему «Татар авыллары тарихын өйрәнү. Проблемалар һәм аларны чишү юллары».

В силу обстоятельств, связанных с пандемией коронавирусной инфекции мероприятие прошло очно и онлайн. Конференция была организована министерством культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, республиканским Центром татарской культуры Республики Марий Эл, Исполкомом Всемирного Конгресса татар, национально-культурной автономией татар Республики Марий Эл, Татарским историческим обществом Республики Марий Эл.

Конференция состоялась в рамках Всероссийской переписи населения, реализации Указа Президента России Владимира Путина «О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», «Государственной национальной политики Республики Марий Эл на 2013-2025 годы» и выполнения долгосрочного проекта Всемирного Конгресса татар «Татары: стратегия действия».

С приветственным словом к участникам конференции обратились директор республиканского Центра татарской культуры Ильгис Гайсин, заместитель министра культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл Игорь Садовин, директор Государственного архива Республики Марий Эл Александр Одинцов, начальник Комитета по работе с краеведами Исполкома Всемирного Конгресса татар, председатель Общества татарских краеведов Республики Татарстан, первый заместитель Всетатарского общества краеведов, профессор Альберт Бурханов, председатель региональной автономии Республики Марий Эл Амир Шакиров.

В рамках конференции прошли и награждения. Звания “Заслуженный работник культуры Республики Марий Эл” удостоена заместитель директора республиканского Центра татарской культуры Равия Шамилевна Мусина. Памятной медалью “Служение народу” в честь 100-летия Марий Эл награжден предпринимателю, спонсору проводимых татарским центром мероприятий Азат Асгатович Мингазов. Также на мероприятии стало известно о присвоении звания “Заслуженный работник культуры Республики Татарстан” музыканту от Бога Гараю Габдрахмановичу Магсумьянову.

Далее на пленарном заседании Альберт Ахметжанович Бурханов ознакомил собравшихся с основными задачами структур татарских краеведов – изучении истории татарских населенных пунктов и вручил нескольким краеведам нашей республики Благодарственные письма (Рәхмәт хаты) Всемирного Конгресса татар и РОО “Общества татарских краеведов” РТ.

Представитель Моркинского района, член Татарского исторического общества Республики Марий Эл Альберт Хасанов рассказал об опыте работы краеведов по сбору информации при подготовке к изданию сборника “История сел и деревень Республики Марий Эл”. С докладом “Төркиядәге татар авыллары” онлайн выступил историк из Турции Левент Булут. С отражением традиционной татарской кухни в культуре питания марийцев ознакомила кандидат исторических наук, старший научный сотрудник направления «Этнология» Марийского научно-исследовательского института языка, литературы, истории имени В.М.Васильева Тамара Молотова, старший научный сотрудник данного института Гульнара Зеленеева рассказала о религиозной и этнической идентичности татар, проживающих в сельской местности Республики Марий Эл.

С историей строительства мечети в поселке Октябрьский ознакомил директор республиканского Центра татарской культуры Ильгис Гайсин, о возрождении мечети в деревне Портчара Параньгинского района рассказал имам-хатыйб данной мечети Равиль хазрат Шарафутдинов. С историей деревни Яхино Мари-Турекского района ознакомила краевед из поселка Знаменский Медведевского района Фирзия Сабирьянова.

Всего на конференции были заслушаны более 25 докладов и каждый из них представляет определенную ценность в истории татарского народа. Свои предложения по изучению и освещению истории сел и деревень в интернете озвучили автор-ведущий телепередачи “Юлчы” Альберт Шакиров и его напарник, оператор Марат Шайдуллин.

Я, как председатель вновь образованного Татарского исторического общества Республики Марий Эл, созданного при республиканском Центре татарской культуры республики ознакомил участников конференции с целями общества, одной из самых важных из них является издание книг по истории татарских сел и деревень в основном опираясь на архивные документы. По населенным пунктам расположенным в Параньгинском районе сделать это будет уже легче, так как за последние три года благодаря краеведам-исследователям района (Наиль Бариев, Рафаиз и Рафис Гайнановы, Фавзия Мухаметова, Фаниль Мусин) собрана огромная база архивных документов.

В завершении конференции была принята резолюция, где отметили важность сохранения родного языка, истории, образовани, культуры, обычаев, традиций и самобытности народа. Отрадно, что в резолюции прописали пункт в адрес органов государственной власти о поддержке издания республиканской газеты на татарском языке “Якташлар”.

Представители Всемирного Конгресса татар во главе с Альбертом Ахметжановичем Бурхановым отметили высокий уровень организации конференции и пожелали краеведам Республики Марий Эл дальнейших успехов в исследовательской работе.

Благодарю всех, кто принял участие в работе конференции.

Фаниль Мусин,

краевед-исследователь,

главный редактор газеты “Наша жизнь”

Параньгинского района Республики Марий Эл