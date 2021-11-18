В городе Семее свой 70-летний юбилей отмечает Габдулхак Ахунжанов

В городе Семей Восточно-Казахстанской области в доме-музее Федора Достоевского открылась выставка в честь юбилея основателя Татарской школы искусств, председателя ОЮЛ «Ассоциация «Прииртышский союз татар и башкир «Хак» Габдулхака Ахунжанова. Габдулхак Габдуллович является членом Союза композиторов Республики Татарстан. В г. Семей им были организованы и проведены выездное заседание Исполкома Всемирного Конгресса татар и Международная научно-практическая конференция «Тюрко-татары в современном мире», Международный Сабантуй. На протяжении 22 лет он является организатором татарского фестиваля «Көзге Иртыш моңнары».

На открытие выставочной экспозиции собрались коллеги, родственники, друзья, и поклонники его творчества, которые поздравили Габдулхака Габдулловича с юбилеем и пожелали ему дальнейших творческих успехов.

На выставке представлено свыше 200 экспонатов. Это памятные фотографии, награды, дипломы и сувениры, благодарственные письма Президентов Республики Казахстан и Республики Татарстан, музыкальные инструменты. Особое место в экспозиции занимает раздел, который посвящен семье Г. Ахунжанова. В нем представлены фотографии родителей, детей, внуков юбиляра.

На открытии выставки прозвучали песни в исполнении коллектива ансамбля песни и танца «Иртыш моннары», песни в исполнении Габдулхака Ахунжанова, его внука.

Татарская школа искусств г. Семей