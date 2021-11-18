В Санкт-Петербурге обсудили проведение научно-практических конференций

Сегодня состоялась встреча Постоянного представителя Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Рената Валиуллина с оргкомитетом Международной онлайн-конференции «Мусульмане стран Северной Европы: Татарский фактор из глубины веков в современность» во главе с президентом Европейского Мусульманского форума Абдул-Вахед Ниязовым.

Конференция пройдет в контексте темы о феномене татарского ислама и откроет важные детали уникальной тюрко-мусульманской цивилизации с целью поддержания, развития и обеспечения гармоничного сотрудничества в мире, а также станет частью дипломатической миссии, выделив Россию в качестве исторического примирителя разно полярных начал и систем. В конференции участвуют представители духовенства, историки, ученые.

На встрече обсудили вопросы организации научно-практических конференций, культурно-просветительских встреч и лекций, мероприятий, посвященных 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

tatspb.tatarstan.ru