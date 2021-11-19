Шутки, народные песни и танцы — постановка театра «Диляфруз» как попытка отразить жизнь в татарской деревне

Проект Диляфруз Хайруллиной «Московский татарский народный театр «Диляфруз» существует 35 лет, и коллектив, выступая на разных творческих площадках, за это время смог представить вниманию зрителей целый ряд классических татарских театральных пьес.

В этот раз коллектив представил в Татарском культурном центре Москвы музыкальный спектакль «Ак калфак». В нём приняли участие артисты-старые друзья Диляфруз и участники творческих коллективов ТКЦ.

Основой действа послужили знакомые публике татарские песни, исполненные в оригинальной манере.

Музыкальные номера перемежались с импровизированными сценами из жизни семьи в татарской деревне, о которой сложено немало анекдотов.

Роли исполнили:

Хамдия — Ильмира Галимова,

Бакый — Кашаф Хасанов,

Мать Хамдии — Диляфруз Дежурова-Хайруллина,

Подруги Хамдии: Хамися Хусаинова, Файруза Каримуллина, Нурджихан Симаева, Дания Морозова.

Гость — Хуршед Хошоков.

Песни исполняли ансамбль «Хазина», ансамбль «Ясмин», Рафек Валитов, Хамися Хусаинова, Хуршед Хошоков, Зиннур Аляутдинов, Файруза Каримуллина, Дания Морозова, Нурджихан Симаева, баян — Ильдар Фетхуллин.

Концерт прошёл в непринуждённой, почти семейной атмосфере.