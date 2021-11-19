Василь Шайхразиев и Фарит Фарисов обсудили проекты, которые готовит команда Автономии татар Москвы

В Казани состоялась встреча представителей Автономии татар Москвы и заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева.

Председатель Автономии Фарит Фарисов отчитался о проделанной за 2021 год работе и рассказал о реализуемых проектах. Большое внимание было уделено образовательному проекту «Учим татарский с Ак Буре».

Большое внимание во время беседы было уделено образовательному проекту «Учим татарский с Ак Буре». Не остались без внимания и традиционные ежегодные мероприятия, которые с большим успехом проходят на площадке Татарского культурного центра Москвы.

На встрече была анонсирована большая работа над новыми проектами, которые готовит команда Автономии татар Москвы совместно с бизнес партнерами и экспертами Духовных управлений мусульман Москвы и Московской области.

dumrf.ru