В Казани увековечат память председателя Конституционного суда РТ Сайфихана Нафиева

В Казани на фасаде дома №66/33 по улице Пушкина установят мемориальную доску заслуженному юристу РФ и ТАССР, прокурору РТ (1992-2000 гг.), первому председателю Конституционного суда РТ (2000-2004 гг.) Сайфихану Нафиеву. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин. Документ размещен на портале правовой информации.

Предложение установить мемориальную доску принадлежит Министерству культуры РТ и Прокуратуре РТ.

На памятной доске будет написано: «В этом здании в 2000–2004 гг. работал первый председатель Конституционного суда Республики Татарстан, заслуженный юрист Российской Федерации и ТАССР, прокурор Республики Татарстан в 1992–2000 гг. Сайфихан Хабибуллович Нафиев». Надпись будет сделана на русском и татарском языках.

kzn.ru