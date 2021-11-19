В Национальной художественной галерее открыли выставку в честь 85-летия Союза художников Татарстана

В честь 85-летия Союза художников Татарстана, регионального отделения ВТОО «Союз художников России» в Национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ в Казанском Кремле состоялось открытие выставки «Новизна и традиции». Перед открытием был проведен круглый стол между художниками и искусствоведами.

На церемонии открытия присутствовали художники, студенты художественных направлений, любители искусства, скульпторы, искусствоведы, а также Юлия Адгамова, первый заместитель министра культуры РТ, Айрат Зарипов – председатель комитета ГС РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам, выступившие с приветственной речью перед зрителями.

Юлия Адгамова поздравила с юбилеем Союз художников и отметила, что именно благодаря изобразительному искусству можно проникнуться историей традиций нашего края и нашего культурного кода, который лучше всего транслируют в своих полотнах художники. «Мы будем стремиться к тому, чтобы эту выставку посещали также и школьники, таким образом, знакомя юных посетителей с изобразительным искусством Татарстана», – сообщила первый заместитель министра.

В экспозиции выставки «Новизна и традиции» собрано более 150 произведений таких именитых художников, творивших в прошлом и настоящем, как Харис Якупов, Виктор Куделькин, Виктор Аршинов, Илшат Аскаров, Александр Петров, Дарина Ильясова и многие другие.

Выставка продлится до 18 декабря 2021 года.