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Председателю татарской автономии города Ульяновска присуждена премия «За вклад в развитие межнациональных отношений»

Председателю татарской автономии города Ульяновска присуждена премия «За вклад в развитие межнациональных отношений»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 19.11.2021 0 12

Председателю областной татарской национально-культурной автономии, члена Общественной палаты города Ульяновска  Рамису Сафину была присуждена премия  «За вклад в развитие межнациональных отношений» в номинации «за вклад в гармонизацию межэтнических отношений, сохранение и поддержку этнокультурного и языкового многообразия на территории Ульяновской области, традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Сафин Рамис Фарукович – член бюро Исполкома Всемирного конгресса татар, председатель Исполкома Общественной организации «Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия», руководитель корпункта телерадиокомпании «Татарстан – Новый век».

На протяжении четверти века Рамис Сафин активно участвует в общественной жизни  татарского населения. Является членом Исполкома и его Президиума, а с 2005 года по настоящее время  является сначала заместителем, а затем Председателем Исполкома Общественной организации «Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия».

За многолетнюю плодотворную работу Рамису Сафину присвоено звание «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан», награжден медалью «В память 1000-летия Казани», медалью Ульяновской области «Дружба народов», Благодарственными письмами  Губернатора-Председателя Правительства Ульяновской области, Законодательного собрания Ульяновской области, мэрии г. Ульяновска,  Исполкома Федеральной национально-культурной автономии татар.

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