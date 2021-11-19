Председателю татарской автономии города Ульяновска присуждена премия «За вклад в развитие межнациональных отношений»

Председателю областной татарской национально-культурной автономии, члена Общественной палаты города Ульяновска Рамису Сафину была присуждена премия «За вклад в развитие межнациональных отношений» в номинации «за вклад в гармонизацию межэтнических отношений, сохранение и поддержку этнокультурного и языкового многообразия на территории Ульяновской области, традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Сафин Рамис Фарукович – член бюро Исполкома Всемирного конгресса татар, председатель Исполкома Общественной организации «Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия», руководитель корпункта телерадиокомпании «Татарстан – Новый век».

На протяжении четверти века Рамис Сафин активно участвует в общественной жизни татарского населения. Является членом Исполкома и его Президиума, а с 2005 года по настоящее время является сначала заместителем, а затем Председателем Исполкома Общественной организации «Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия».

За многолетнюю плодотворную работу Рамису Сафину присвоено звание «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан», награжден медалью «В память 1000-летия Казани», медалью Ульяновской области «Дружба народов», Благодарственными письмами Губернатора-Председателя Правительства Ульяновской области, Законодательного собрания Ульяновской области, мэрии г. Ульяновска, Исполкома Федеральной национально-культурной автономии татар.