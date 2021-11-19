Казанцы могут принять участие в международном конкурсе чтецов «Tatar сүзе – 2022»

Казанцы могут принять участие в международном конкурсе чтецов литературных произведений на татарском языке «Tatar сүзе – 2022». Конкурсанты будут соревноваться в лучшем исполнении стихов, басен и прозы. Кроме того, в этом году в конкурсе появились две новые номинации – «Автор-исполнитель» и «Поэтическая семья». Возраст участников во всех номинациях не ограничен.

Конкурс организован Татарской государственной филармонией им.Тукая при поддержке Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка.

На суд жюри участники должны предоставить видеозаписи длительностью не более 5 минут, созданные специально для конкурса. Эксперты будут оценивать актерское мастерство, дикцию, костюм, реквизит и музыкальное оформление.

Заявки принимаются до 15 декабря включительно на электронный адрес [email protected] или в мессенджер WhatsApp по номеру +7(919)690-04-22. С положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.

Оценивать выступления чтецов будут до 10 февраля 2022 года, а итоги представят на гала-концерте, который состоится 21 февраля, в Международный день родного языка, сообщается на сайте Татарской государственной филармонии им.Тукая.

kzn.ru