Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с представителями татарских общественных организаций Кыргызской Республики. Мероприятие провел заместитель Премьер-Министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Почетных гостей встречали учащиеся учебно-культурного центра “Институт Каюма Насыри” в Бишкеке и татарский ансамбль “Сарман”. Председатель Национального Совета отметил, что ансамбль “Сарман ” – активный участник мероприятий, проводимых в Казани. В 2016 году коллектив дал свой отчетный концерт на сцене Казани.

На сегодняшний день в городах Бишкек, Каракол, Токмок, Ош, Джалал-Абад Кыргызской Республики действуют 7 татарских общественных центров. Во встрече приняли участие руководители этих организаций.

Руководитель татаро-башкирского культурного центра “Туган тел” Гульсина Ульмаскулова поблагодарила гостей за участие в данной встрече.

-Мы всегда чувствуем поддержку Республики Татарстан в проводимых нами мероприятиях и в реализации новых проектов. Рустам Нургалиевич является не только Президентом Татарстана, но и Президентом татар всего мира, – отметила она.

Также Гульсина Ульмаскулова выступила с предложением установить мемориальную стеллу в Ботаническом саду имени Энвера Гареева в Бишкеке.

Председатель татаро-башкирского культурного центра «Идель» Джалалабадской области, расположенной на юге Кыргызстана, Эльмира Алимзянова подчеркнула, что Татарстан является одним из ведущих регионов России. “Особенно это касается экономики и культуры. Но я думаю, что это развитие должно процветать не только внутри Татарстана, но и совместно с татарами, проживающими за пределами республики”, – сказал он.

Подводя итоги встречи, Рустам Минниханов вручил нашим соотечественникам медали и благодарственные письма за большой вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных и культурных традиций татарского народа, укрепление дружбы и сотрудничества между народами.

Сегодня в Кыргызстане проживает около 55 тысяч наших соотечественников, из них около 16 тысяч – в Бишкеке. По переписи населения 2010 года в Татарстане проживают 1156 кыргызов.

Также прошла церемония награждения активистов татарских общественных организаций.

За большой вклад в укрепление мира и согласия между народами, сохранение и развитие татарской национальной культуры. Медалью “100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики” награжден

Председатель Совета аксакалов татаро-башкирского культурного центра “Туган тел” Кыргызской Республики Ильяс Давыдов.

За большой вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных и культурных традиций татарского народа, укрепление дружбы и сотрудничества между нациями объявлена Благодарность Президента Республики Татарстан членам татаро-башкирского культурного центра «Туган тел» Республики Кыргызстан Риму Камалову, Линару Мансурову, Милане Сайдаевой, Нурие Шарафутдиновой, Председателю татаро-башкирского культурного центра «Ак Барс» Хасану Хузнахметову.