Конференции объединяют краеведов регионов на совместную деятельность

Недавно в г. Йошкар-Оле в Республиканском центре татарской культуры прошла Межрегиональная научно-практическая конференция (с международным участием) «Изучение истории татарских сел и деревень. Проблемы и пути их решения». Конференция проводилась в рамках Всероссийской переписи населения РФ, реализации Указа Президента РФ «О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», Государственной программы «Государственная национальная политика Республики Марий Эл на 2013–2025 годы» и выполнения основных пунктов долгосрочного проекта Всемирного конгресса татар «Татары: стратегия действия».

В работе конференции приняли участие краеведы, историки, учителя, научные работники, религиозные деятели, представители органов государственной власти и местного самоуправления, средств массовой информации. В центре внимания участников конференции была история татарских сел и деревень в Республики Марий Эл, других регионах Волго-Уралья и Евразии. К слову, татары – третья по численности народ в Марий Эл, их численность более 43 тысяч человек, что составляет 6 % населения республики. Организаторы конференции – Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, Исполком Всемирного конгресса татар, Общество татарских краеведов Республики Татарстан, ГАУК РМЭ «Республиканский центр татарской культуры», Татарское историческое общество РМЭ при ГАУК РМЭ «Республиканский центр татарской культуры», Региональная национально-культурная автономия татар Республики Марий Эл.

Мне посчастливилось принять участие в работе этой конференции в составе делегации Исполкома Всемирного конгресса татар и Общества татарских краеведов РТ под руководством начальника Комитета по работе с краеведами Исполкома ВКТ академика РНАН Альберта Бурханова.

В красавицу Йошкар-Олу делегация из Татарстана приехала не с пустыми руками, с собой мы привезли сотни книг, прежде всего несколько десятков экземпляров уникальной книги – «Татарский мир» (издательство «Заман», Казань, 2020 г.). В эту книгу вошли важнейшие вехи истории татар от истоков до современности. Кому-то эта книга поможет почувствовать свою национальную идентичность, других познакомит с традициями татарского народа и духовным богатством татарского мира. Все книги от имени Всемирного конгресса татар и Общества татарских краеведов РТ А.А. Бурханов вручил участникам конференции и ее гостям.

С приветственным словом к участникам конференции выступили директор республиканского Центра татарской культуры Ильгис Гайсин, заместитель министра культуры, печати и по делам национальностей республики Марий Эл Игорь Садовин, директор Государственного архива Республики Марий Эл Александр Одинцов, председатель региональной национально-культурной автономии татар Республики Марий Эл Амир Шакиров.

«Республика Марий Эл является территорией мира, согласия и дружбы между народами. Главное, чего мы ждем от этой конференции – это то, чтобы конференция получилась дружественной и объединяющей. Надеемся, что конференция даст мощный толчок изучению и написанию истории татарского народа и историй татарских населенных пунктов. Также надеемся издать сборник материалов, где будут опубликованы доклады и выступления прозвучавшие на этой конференции», – сказал Альберт Бурханов, приветствуя участников конференции.

Конференцию вел директор республиканского центра татарской культуры Ильгис Гайсин. На конференции были заслушаны более 25 докладов и сообщений по обсуждаемым проблемам. Назову лишь некоторые: «Ат язмышы – милләт язмышы» (Ильдар Сафин – заслуженный учитель Республики Татарстан, Сабинский район, с. Юлбат), «Төркиядәге татар авыллары» (Левен Булут – историк, Анкара, Турция), «Изучение истории татарских сел юго-западного Татарстана в пределах горной стороны” (Расих Сабирзянов – краевед-исследователь, общественный деятель, г. Казань, Татарстан).

Альберт Шакиров, ведущий телепередачи «Юлчы», и его напарник, оператор Марат Шайдуллин, внесли свои предложения по изучению и освещению истории сел и деревень в интернете. Интересным и содержательным был доклад краеведа Фирзии Сабирьяновой из поселка Знаменский Медведевского района о истории деревни Яхино Мари-Турекского района Марий Эл. Равиль хазрат Шарафутдинов рассказал об усилиях по возраждению мечети в деревне Портчара Параньгинского района Марий Эл. Тамара Молотова – кандидат исторических наук, старший научный сотрутник направления «Этнология» Марийского научно-исследовательского института языка, литературы, истории им. В.М.Васильева, рассказала об отражении традиционной татарской кухни в культуре марийцев. Равиль Салиев (Высокогорский район РТ) выступил с докладом «Изучение истории татарских сел Центрального Закамья в пределах Татарстана» (на примере Аксубаевского района РТ). За столь короткий промежуток времени автор этих строк успел познакомиться со многими участниками конференции. Для меня это интересный опыт: обмен взглядами, идеями, творчеством.

Конференция завершилась принятием резолюции, в которой отметили важность сохранения родного языка, культуры, обычаев, традиций и самобытности народа. В резолюции есть строки, где участники конференции выражают благодарность Всемирному конгрессу татар за подготовку и проведение межрегиональной научно-практической конференции «Изучение истории татарских сел и деревень. Проблемы и пути их решения».

Конференция удалась, и она еще очень долго будет вспоминаться ее участникам.

На улице стало темнеть, шел снег. Участники конференции, встретив первую метель в Йошкар-Оле, в приподнятом настроении начали расходиться кто куда. Мы же спешили в пгт Медведево (8 км от Йошкар-Олы) на встречу с главой Медведевского муниципального района Рузалем Сабировым. Здесь нас ждали и встретили с радушием. На встрече участвовали из Марий Эл председатель Совета Региональной национально-культурной автономии татар Республики Марий Эль Амир Шакиров, председатель РОО РМЭ «Общество татарских краеведов», заслуженный работник культуры Республики Татарстан Сания Газизьянова, председатель ассоциации «Клуб воинской славы» Республики Татарстан, заслуженный работник культуры Республики Татарстан, старший научный сотрудник Музея-мемориала Великой Отечественной войны Национального музея Республики Татарстан Михаил Черепанов, из Татарстана начальник Комитета по работе с краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар, председатель РОО «Общество татарских краеведов» РТ, заслуженный деятель науки РТ, академик Альберт Бурханов, краевед-исследователь, общественный деятель, фотограф Расих Сабирзянов, председатель Общества краеведов Высокогорского района РТ, член Совета РОО «Общество татарских краеведов» РТ, почетный работник общего образования РФ, краевед-исследователь Равиль Салиев.

На встрече глава района Рузаль Нуриазданович проинформировал делегацию ВКТ и Общества татарских краеведов, что в районе компактно проживают более 2 тысячи татар, в основном в районном центре. Он также рассказал о значимых событиях в жизни района, о тесных культурных и экономических связях района с Республикой Татарстан, о вкладе татар, проживающих на территории Медведевского района, в развитии республики.

В ответной речи руководитель делегации Альберт Бурханов подчеркнул, что татарам, проживающим в разных регионах страны, в том числе в Медведевском районе, следует, преодолевая все трудности, помогать друг другу, жить в согласии и единстве. Он пообещал местным краеведам всяческую помощь в изучении и написании историй сел и деревень района. Не забыл Альберт Ахметжанович вручить Рузалю Нуриаздановичу грамоту Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар за активную работу по поддержке краеведческих структур по изучению истории татарских сел Республики Марий Эл, воспитанию молодому поколению любви к родному краю. В завершение встречи, глава района пригласил своих гостей посетить в районном центре мечеть «Гайшэ». Вскоре мы, в сопровождении главы района, оказались в доме Аллаха, и наши мысли были обращены к Всевышнему.

В самом центре Медведево имеется мини-зоопарк, который расположен на островке небольшого искусственного озера. Это место сразу привлекло наше внимание, и мы направились туда. Чтобы попасть в зоопарк, мы должны были пройти по мосту, состоящей из семи подков. Семь – это магическое число, символ счастья и удачи. По мосту мы прошли, мысленно загадав себе заветное желание, но, увы, попасть в зоопарк не смогли. Время уже было позднее, мы торопились в Йошкар-Олу.

Свободного времени в нашем распоряжении было мало. И все же мы рискнули вновь отправиться в Йошкар-Олу, чтобы побывать в Национальном музее Республики Марий Эл им. Тимофея Евсеева, чтобы вдохнуть глоток воздуха, которым в далеком прошлом дышали предки марийского народа. Достоинство музея в том, что здесь очень много представлено экспонатов, которые имеют историческую ценность для краеведов. Мы также умудрились совершить короткую прогулку по ночной набережной Брюгге (в районе реки Малая Кокшага), которая находится в центре Йошкар-Олы и считается кусочком Европы в столице республики. Поясню, вдохновения для строительства набережной проектировщики черпали из архитектурного стиля небольшого бельгийского городка Брюгге.

Изрядно устав шагать по заснеженной набережной, мы, забрав с собой красоту города в виде чудесных фото и видео, вернулись в гостиницу, чтобы отогреться впечатлениями и хоть немного поспать.

Рано утром 12 ноября мы отправились домой в родные края, решив по пути посетить Параньгинский район, где проживают более 7 тысяч татар. Проехав 120 км от Йошкар-Олы, мы прибыли в районный центр Параньгу и прямиком направились в редакцию районной газеты «Наша жизнь». Главный редактор Фаниль Мусин нас уже поджидал и встретил как самых дорогих гостей. В его кабинете за чашкой чая состоялся обмен впечатлениями о прошедшей конференции в Йошкар-Оле, где хозяин кабинета принял активное участие. Поговорили о Всероссийской переписи населения и о многом другом. Фаниль Зулькафирович подарил гостям по одному экземпляру газеты «Наша жизнь» от 30 апреля 2021 года, где напечатана его статья «Вехи истории родного района». Октябрский номер республиканской ежемесячной газеты «Якташлар» на татарском языке (редактор Фаниль Мусин) тоже был подарен нам. В этой газете на 2-х страницах была статья редактора «Эшкә яңа дәрт алдык», где автор рассказывает о VI Всероссийском форуме татарских краеведов в г. Омске, который прошел 5-9 сентября 2021 года.

В ходе разговора Фаниль Зулькафирович выразил личную благодарность Альберту Ахметжановичу за предоставленную ему возможность участвовать в различных краеведческих мероприятиях. Здесь же в редакции наиболее активные краеведы района Фаузия Мухамметова, Махмут Бурханов получили из рук Альберта Бурханова грамоты. И, наконец, завершающей нотой была коллективная фотография на память.

Далее, в сопровождении Фаниля Мусина, мы оправились в татарскую деревню Алашайка (Мазарбашы), которая расположена в 10 км северо-восточнее Параньги. Начну с того, что в Алашайке нам посчастливилось побыть и помолиться в доме Всевышнего Аллаха в старинной мечети, на вывеске которой написано «Мазарбашы мәчете 1829 елда ачылды». Эта мечеть представляет собой архитектурный щедевр, который нужно увидеть своими глазами. Двухэтажное кирпичное здание мечети сохранилось до наших дней, оно расположено на левом высоком берегу речки Ноля в самом центре Алашайки. Само здание мечети – это замечательный образец архитектуры исламской культуры средины XIX века.

Согласно исследований, мечеть построена на средства казанских купцов в 1823–1829 годах по специальному проекту, утвержденному Санкт-Петербургским Департаментом архитектуры. По словам имам-хатыба мечети Ахмед хазрат Вагизова, по этому проекту в России было построено всего три мечети, в том числе мечеть в селе Ташкичу (нынешний Арский район Республики Татарстан). Выдающийся татарский просветитель, богослов Шигабутдин Марджани, дважды побывал в деревне Алашайка, так как одна из его сестер, а именно Биби-Сайда, была замужем за жителя Алашайки. Марджани живо интересовался Алашайской Соборной мечетью, хорошо знал ее историю и был в курсе событий, происходивших в мечети и деревне Алашайка. Об этом свидетельствует его труд «Мустафад аль ахбар фи ахвали Казан ва Булгар» (Кладезь сведений о делах Казани и Булгара).

Если бы мы не побывали в этой мечети, то у нас могли спросить:

– А где вы вообще были?

Теперь уж точно никто не спросит.

Впечатлений от поездки на конференцию у меня через край, даже кажется, будто я всю жизнь прожил в Мари Эл. Являясь активным участником краеведческих мероприятий, я понял, что работа на работе – это одно, а многочисленные поездки в регионы компактного проживания татарского народа, встречи, выступления на конференциях и передачах по радио и телевидению – это совсем другое. Это еще более тяжкий труд. И то, и другое – это жизнь Альберта Ахметжановича и, по сути, часть жизни татарских краеведов. Это судьба…

Равиль Зуфарович Салиев, почетный работник общего образования РФ, председатель Общества краеведов Высокогорского района РТ, член Совета Общества татарских краеведов РТ. E-mail: [email protected]; тел. 89376194212.