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Данис Шакиров принимает участие в международной конференции на тему развития связей с соотечественниками, проживающими за рубежом

Данис Шакиров принимает участие в международной конференции на тему развития связей с соотечественниками, проживающими за рубежом

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 17.11.2021 0 9

Сегодня, 17 ноября, в г. Ханты-Мансийске прошла международная научно-практическая конференция “Развитие культурных, научных и образовательных связей с соотечественниками, проживающими за рубежом. Содействие сохранению духовной и культурной среды России”. Официальное открытие научного собрания состоялось в формате онлайн и офлайн.

Приветствуя участников конференции, руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров рассказал о деятельности Национальной организации. В частности, он поделился опытом работы с соотечественниками. Завтра руководитель станет модератором одной из дискуссионных площадок.

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