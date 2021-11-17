Данис Шакиров зачитал приветственное письмо Президента Татарстана участникам конференции, посвященной работе с соотечественниками

Среди почетных гостей конференции, которая проходит в Ханты-Мансийске, был руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров. Сегодня на открытии конференции он зачитал приветственное письмо от имени Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

В данном письме руководитель республики отметил, что Татарстан придает большое значение сохранению и развитию родных языков и национальной культуры всех народов нашей страны. “Уверен, что данная конференция поможет участникам укрепить потенциал сотрудничества”, – говорится в письме.