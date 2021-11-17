tatruen
Главная / Новости / Данис Шакиров зачитал приветственное письмо Президента Татарстана участникам конференции, посвященной работе с соотечественниками
Данис Шакиров зачитал приветственное письмо Президента Татарстана участникам конференции, посвященной работе с соотечественниками

Данис Шакиров зачитал приветственное письмо Президента Татарстана участникам конференции, посвященной работе с соотечественниками

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 17.11.2021 0 5

Среди почетных гостей конференции, которая проходит в Ханты-Мансийске, был руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров. Сегодня на открытии конференции он зачитал приветственное письмо от имени Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

В данном письме руководитель республики отметил, что Татарстан придает большое значение сохранению и развитию родных языков и национальной культуры всех народов нашей страны. “Уверен, что данная конференция поможет участникам укрепить потенциал сотрудничества”, – говорится в письме.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.