В Санкт-Петербурге состоится татарский Медиафорум #PTMF2021

Традиционно портал Питер.татар и Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области осенью проводят Медиафорум, объединяя представителей татарского медиа сообщества, и для 2021 года ключевой повесткой обсуждения стал вопрос – Востребованы ли читателями частные татарские средства массовой коммуникации и как им развиваться?

С целью знакомства с представителями частного сектора медийного пространства как в России,

так и за рубежом III Санкт-Петербургский татарский Медиафорум #PTMF2021 обозначил тему предстоящего мероприятия татарские платформы коммуникаций “Лицом к лицу” и включил в позиционирование хештег PTMF | ПТМФ как свидетельство полноценного онлайн-фактора в жизни каналов коммуникаций.

Медиафорум #PTMF состоится 21 ноября, на платформе ZOOM, с прямой трансляцией через YouTube-канал портала Piter.tatar. Начало в 15:00.

Структура Медиафорума #PTMF состоит из 3-х рабочих секций с участием ярких представителей медиа сообщества и 4-ой, заключительной, в которой приглашенные эксперты выскажут свои мнения, рекомендации в жанре блиц-опроса.

Среди участников и приглашенных спикеров Медиафорума #PTMF2021 – Фарит Аймалетдинов, Руководитель Радиоканала «91,4-Сергач» Татар радиосы, Нульфия Алибекова, Заведующая татарским национальным культурным Центром в Гребенском селе Республика Чечня, Галия Сафарьянова Учредитель газеты «Диләфрүз / Диляфруз», Лейсан Хурматуллина, Автор и ведущая программ «Яңа сулыш» и «Себер йолдызлары» на телеканале «Тюменское время».

В секции «Международные платформы коммуникаций» подтвердили свое участие – Альфия Димитрова, Председатель общественной организации «Волжки булгари» объединяющей татар, башкир, проживающих в Болгарии, Диляра Валиф, представитель Татарско-Башкирской ассоциации Южной Австралии и портала Australiantatars.com, Лилия Шайхиева, Заместитель Президента ETTA «Европейская татаро-тюркской Ассоциация», автор портала Diasporatatarofficial.org, Рамиль Беляев, Имам мусульманской общины Финляндии, Доктор философии.

Татарские журналисты сегодня и вчера, какие они, в чем отличия? Этот вопрос особенно актуален

и затрагивает темы не только знания своей истории, родного языка, но и находится в аспекте духовных, морально-нравственных качеств человека, его самопознания и саморазвития.

Как известно, Санкт-Петербург является колыбелью татарской журналистики, Медиафорум отдельной секцией выделил тему “Экскурс к истокам татарской журналистики”, и с участием таких спикеров как Василь Гарифуллин, Заведующий кафедрой национальных и глобальных медиа Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ, Диляра Гимранова, Директор МБУ «Мемориальный музей Ризаэддина Фахреддина» и Ринат Магдиев, Экс главный редактор и издатель газет «Нур-Свет» и «Нур Петербург». Участники и зрители YouTube-канала портала Piter.tatar узнают о личностях, и о вехах в истории, благодаря которым сегодня татарская журналистика обладает и политическим, и социальным, и культурным весом по всему миру.

Завершится Медиафорум #PTMF2021 блиц-опросом при участии экспертов, мэтров журналистики

и лидеров общественной деятельности. Для того чтобы комплемировать все доклады в три тезиса

и создать квинтэссенцию озвученных предложений приглашены – Рамис Латыпов, Главный редактор татарской редакции ИА «Татар-информ», Динара Межитова, Руководитель астраханского отделения Гильдии межэтнической журналистики, куратор по Южному федеральному округу, Надирсолта Эльсанукаев, Директор АНО «НИИ социальной энтропии и негэнтропии», Ленария Муслюмова, Председатель Всемирного форума татарской молодежи, Эльман Мустафазаде, Председатель Общества «Друзья Азербайджана»в Европе, главный редактор портала журнала «Худаферин» — xudaferin.eu.

Финальное слово отведено Римзилю Валееву, Главному редактору интернет студии «Донья» Всемирного конгресса татар и автору, владельцу портала Питер.татар – Равилю Закирову.

Каждый год, его события формируют для журналистов конкретные повестки, и тема национальной журналистики – она на общем медийном ландшафте яркими красками звучит, гармонизируя социальные настроения, ведь знающий свои корни устойчив к турбулентности внешних процессов. Понимая это, интерес к национальной журналистике только возрастает и имеет свои векторы развития. Присоединяйтесь и участвуйте.

Организаторы Медиафорума: Постоянное представительство Республики Татарстан в городе

Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Информационный портал «Питер Татар», Клуб татарских журналистов Санкт-Петербурга при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Исполкома Всемирного конгресса татар.

Языки Медиафорума #PTMF2021: русский, татарский.

piter.tatar