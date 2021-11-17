В Санкт-Петербурге продолжаются бесплатные курсы татарского языка

В Санкт-Петербурге продолжается набор слушателей на бесплатные курсы татарского языка. Курсы проводятся для всех желающих, без ограничения по возрасту и уровня знаний языка и тех, которые ранее проходили обучение в Образовательно-культурном центре Института Каюма Насыри при Постоянном представительстве Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Организация обучения в формате онлайн-обучения.

Занятия будут проводится по субботам с 13.00 до 15.00. Обучение проводит методист центра Института Каюма Насыри – Алина Дамировна Хайруллина. Записаться на курсы можно по телефону +7(951)061-1935 и почте а[email protected]

Алина Дамировна Хайруллина родилась и выросла в Казани. Аспирантка Казанского Федерального Университета, Института филологии и межкультурной коммуникации «Отделение тюркология». Является обладательницей титула «Зыялы кыз» конкурса «Татар кызы- 2012» в Казани, победительница республиканского конкурса «Ученик года». Также, победительница конкурса “Студенческий лидер Республики Татарстан- 2016» и лучший выпускник КФУ. В настоящее время работает учителем русского языка и литературы МОБУ СОШ ЦО «Кудрово».

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