Данис Шакиров принял участие в конференции, посвященной 1100-летию принятия Ислама Волжской Булгарией

Первый заместитель председателя Национального совета Всемирного конгресса татар – руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров находится с рабочим визитом в Республике Мордовия.

Сегодня в Саранске прошла научно-практическая конференция, посвященная 1100-летию принятия Ислама Волжской Булгарией. Организатором мероприятия выступила Мордовская республиканская общественная организация “Клуб татарских бизнесменов”. Сюда прибыли представители духовенства, представители татарских организаций из Саранска, из районов и татарских сел Мордовии.

Данис Шакиров поприветствовал участников конференции от имени Заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, Председателя Национального Совета

Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева и ознакомил с мероприятиями, которые будут организованы Конгрессом в рамках празднования исторической даты.

В составе татарстанской делегации с докладами выступили имам-хатиб Апанаевской мечети Нияз хазрат Сабиров, кандидат исторических наук Абдулла хазрат Шангараев, председатель Совета аксакалов Всемирного конгресса татар Рауф Хасанов.

В конференции приняли участие члены Правительства Республики Мордовия.