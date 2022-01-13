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Данис Шакиров обсудил проведение в Всероссийского сельского Сабантуя в Республике Мордовия

Данис Шакиров обсудил проведение в Всероссийского сельского Сабантуя в Республике Мордовия

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 13.01.2022 0 4

Первый заместитель председателя Национального совета Всемирного конгресса татар – руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров отправился с рабочим визитом в Республику Мордовия.

Помимо участия в конференции, посвященной 1100-летию принятия Ислама Волжской Булгарией, Данис Шакиров встретился с вице-премьером Республики Мордовия Инсафом Хайруллиным и министром культуры Республики Мордовия Светланой Баулиной. На встрече обсудили проведение в Республике Мордовия Всероссийского сельского Сабантуя.

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