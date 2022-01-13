Данис Шакиров обсудил проведение в Всероссийского сельского Сабантуя в Республике Мордовия

Первый заместитель председателя Национального совета Всемирного конгресса татар – руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров отправился с рабочим визитом в Республику Мордовия.

Помимо участия в конференции, посвященной 1100-летию принятия Ислама Волжской Булгарией, Данис Шакиров встретился с вице-премьером Республики Мордовия Инсафом Хайруллиным и министром культуры Республики Мордовия Светланой Баулиной. На встрече обсудили проведение в Республике Мордовия Всероссийского сельского Сабантуя.