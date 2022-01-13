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В Свердловской области пройдёт День татарской кухни, посвященный памяти известного татарского кулинара Юнуса Ахметзянова

В Свердловской области пройдёт День татарской кухни, посвященный памяти известного татарского кулинара Юнуса Ахметзянова

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 13.01.2022 0 1

13 января в здании Постоянного представительства Республики Татарстан в Свердловской области прошло организационное совещание, где приняли участие заместитель Постпреда РТ Сафиуллина Ф.А.  консультант Постпредства РТ Юсупов Р.Р.  представители Министерства АПК и продовольствия Свердловской области, Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, Ассоциации кулинаров Свердловской области и другие. В ходе заседания рабочей группы обсуждался план проведения Дня татарской кухни, программа и состав участников.

tatur.tatarstan.ru

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