В Свердловской области пройдёт День татарской кухни, посвященный памяти известного татарского кулинара Юнуса Ахметзянова

13 января в здании Постоянного представительства Республики Татарстан в Свердловской области прошло организационное совещание, где приняли участие заместитель Постпреда РТ Сафиуллина Ф.А. консультант Постпредства РТ Юсупов Р.Р. представители Министерства АПК и продовольствия Свердловской области, Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, Ассоциации кулинаров Свердловской области и другие. В ходе заседания рабочей группы обсуждался план проведения Дня татарской кухни, программа и состав участников.

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