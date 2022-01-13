Муфтий Татарстана рассказал о планах ДУМ РТ в рамках 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии

Сегодня в Казани прошло заседание Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению празднования 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией под председательством Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. В работе заседания также приняли участие начальник Управления внутренней политики Администрации Президента Российской Федерации Анатолий Вылегжанин, заместитель Министра культуры Российской Федерации, ответственный секретарь федерального организационного комитета Ольга Ярилова, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, его заместитель по информационной политике, генеральный директор ИД «Хузур» ДУМ РТ Ришат Хамидуллин, заместитель муфтия по вопросам образования, ректор КИИ и РИУ, председатель Совета по исламскому образованию Рафик Мухамметшин, представители государственной власти, научной общественности, муфтии и представители духовных управлений мусульман из 12-ти регионов России.

В ходе работы заседания с докладом о планах ДУМ РТ в рамках 1100-летия выступил муфтий Камиль хазрат Самигуллин. В первую очередь, он напомнил, что для Татарстана празднование дня принятия Ислама Волжской Булгарией является доброй традициией – с 2010 года день 21 мая законом республики внесён в перечень праздничных дней и памятных дат.

– Подготовка к проведению торжественных мероприятий, посвященных 1100-летию со дня принятия Ислама Волжской Булгарией ведется уже несколько лет, – подчеркнул он. – Такие задачи поставил Президент Республики Татарстан, выступая с ежегодным посланием Госсовету в 2019 году, подчеркнув, что «Данное событие сыграло огромную роль в развитии татарского народа, становлении ислама в качестве одной из ведущих религий России».

Еще одним поводом для благодарности стала возможность совершения хаджа для российских мусульман, которая была достигнута стараниями Рустама Нургалиевича. Камиль хазрат отметил:

– Уважаемые муфтии! Мне посчастливилось принять участие в работе последнего выездного заседания ГСВ «Россия — Исламский мир» в Джидде, и переговоры Рустама Нургалиевича с саудовскими властями шли у нас на глазах. Мы видели, с какой искренностью и политической грамотностью он тогда отстаивал интересы российских мусульман и убедил саудитов пойти на встречу. От имени всех мусульман России, от имени муфтиев и религиозных деятелей, находящихся здесь сегодня, спасибо вам, Рустам Нургалиевич!

Далее Камиль хазрат перешел к предметному изложению планов ДУМ РТ по реализации мероприятий в рамках 1100-летия. Он сообщил, что в “режим 1100-летия” ДУМ РТ перешло фактически с начала 2021 года, и эти наработки стали базой для воплощения проектов, утвержденных федеральным и республиканским Оргкомитетами. К их числу, например, относится всероссийский мусульманский форум, который положил начало проведению основных юбилейных мероприятий в России и Татарстане и стал своего рода съездом российских мусульман на реку Итиль. “Форум мы обкатали успешно. И теперь нам предстоит организовать Всероссийский форум мусульманской молодежи в рамках 1100-летия”, – рассказал муфтий.

Камиль хазрат напомнил и том, что в январе 2021 года Духовным управлением мусульман РТ было открыто онлайн-медресе на татарском языке. “Мы понимали, что изложение материала на татарском априори сократит аудиторию пользователей, – сказал он. – Но интернет-платформа и мобильное приложение этого образовательного ресурса оказались настолько востребованными, что к обучению в онлайн-медресе подключились не только жители Татарстана и России, но и соотечественники из стран СНГ, Европы, Австралии и Америки. Даже Китая. Хвала Всевышнему, в перечень мероприятий к 1100-летию включено онлайн-медресе на русском языке. И после его реализации миллионы русскоязычных мусульман из любой точки мира, бесплатно, в любое удобное для себя время смогут получить достоверные знания по основам ислама. ИншаАллах, это станет серьезной альтернативой разным радикальным интернет-площадкам и поспособствует искоренению религиозного невежества среди населения”.

Муфтий Татарстана рассказал также о том, что в рамках 1100-летия ДУМ РТ издаст новый казанский Куръан на основе специально разработанного дизайнерского компьютерного шрифта «Казан басма». “В ходе упомянутого заседания Группы стратегического видения в Джидде было предложено присвоить Казани статус “Города первого печатного Корана в мусульманском мире”. Рустам Нургалиевич, я рад сообщить вам, что в рамках 1100-летия ДУМ РТ издаст новый казанский Куръан на основе специально разработанного дизайнерского компьютерного шрифта «Казан басма». Этот татарский национальный шрифт разрабатывался весь 2021 год. Он создан на основе подлинного аутентичного типографского оттиска и дает очень широкие технические возможности для современного книгопечатания. Обновленное издание «Казан басма» будет соответствовать общепринятым мировым стандартам “Ар-Расм Аль-Усмани” и учитывает замечания, изложенные в трудах Мусы Бигиева “Тасхих ресми хат” и Марджани «Фаваид аль-Мухимма», – поделился Камиль хазрат Самигуллин.

Еще одному любопытному проекту ДУМ РТ сегодня был дан старт в мечети “Кул Шариф”. Прямо перед началом заседания Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению празднования 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией, гостям и муфтиям был презентован рукописный мусхаф Благородного Куръана. “У вас на глазах и с вашего благословения на холсте каллиграф прописал строки суры «Фатиха», и тем самым дал символический старт этому проекту. Для чего он нужен? Мусхаф будет иметь высокую художественную и научную ценность: он станет произведением каллиграфического искусства и первым шагом к возрождению утраченных российско-мусульманских традиций в исламской науке Ильм аль-Хатт, то есть арабская каллиграфия”, – рассказал муфтий.

К числу крупных инициатив относится и документально-художественный фильм «Ибн-Фадлан». В настоящее кинокартина находится на стадии съемок массовых эпизодов. Поскольку фильм исторический, создателями уделяется большое внимание сценическим костюмам и их художественному оформлению. Съемки фильма, кроме Казани, пройдут также в Бухаре, Мешхеде, Санкт-Петербурге. В течение 2021 года различные сцены для фильма снимались в Астраханской области, а также в Атнинском районе и в Казани.

Планируется, что новый виток развития получит и электронная библиотека ДУМ РТ «Даруль-кутуб». С 2013 года до сегодняшнего дня на сайте библиотеке были оцифрованы и размещены 1600 старинных богословских трудов, вышедших в свет до 1913 года. Сайт позволяет читать эти книги онлайн или скачать их бесплатно. Но платформа требует обновления. Муфтий Татарстана также рассказал о ряде других проектов: будут издаваться книги из серии российского богословского наследия, сниматься социальные ролики и программы.

В рамках заседания Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению празднования 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией также работала содержательная книжная выставка ИД «Хузур» ДУМ РТ, где были представлены бестселеры последних лет.

dumrt.ru