Состоялось заседание актива татарской автономии Пензенской области

Состоялось заседание актива Татарской национально-культурной автономии Пензенской области. Председатель РОО «ТНКА ПО» Жиганша Зейнятуллович Туктаров подвёл итоги плодотворной работы за 2021 год и обозначил задачи и перспективы развития деятельности татарской национально – культурной автономии на 2022.

Одним из ярких проектов, реализованных в 2021 году был культурно-образовательный марафон «Наше единство – в многообразии». Реализация его началась с творческо-образовательной школы для лидеров молодежных национальных объединений «Вместе ярче», в работе которой приняли участие более 60 человек.

Данная образовательная школа стала региональной площадкой для обмена опытом в проведении межкультурных мероприятий, социально-значимых проектов и создания дружеских связей между представителями различных культур в различных сферах деятельности.

Татарская автономия Пензенской области