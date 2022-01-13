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Состоялось заседание актива татарской автономии Пензенской области

Состоялось заседание актива татарской автономии Пензенской области

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 13.01.2022 0 12

Состоялось заседание актива Татарской национально-культурной автономии Пензенской области. Председатель РОО «ТНКА ПО»  Жиганша Зейнятуллович Туктаров подвёл итоги плодотворной работы за 2021 год и обозначил задачи и перспективы развития деятельности татарской национально – культурной автономии на 2022.

Одним из ярких проектов, реализованных в 2021 году был культурно-образовательный марафон «Наше единство – в многообразии». Реализация его началась с творческо-образовательной школы для лидеров молодежных национальных объединений «Вместе ярче», в работе которой приняли участие более 60 человек.

Данная образовательная школа стала региональной площадкой для обмена опытом в проведении межкультурных мероприятий, социально-значимых проектов и создания дружеских связей между представителями различных культур в различных сферах деятельности.

Татарская автономия Пензенской области

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