В воскресной школе мечети посёлка Андреевский прошла викторина на знание основ ислама

В конце декабря 2021 года в мечети посёлка Андреевский Тюменского района прошло итоговое занятие воскресной школы. В ходе мероприятия директор Исламского просветительского центра Духовного управления мусульман Тюменской области Искандар хазрат Юсупов рассказал собравшимся о пользе получения религиозных знаний.

С учащимися воскресной школы была проведена мини-викторина на знание основ ислама и арабской графики. Мероприятие завершилось чаепитием, организованном руководством мечети. От мечети дети также получили сладкие призы.

В начале года, после зимних каникул ученики воскресной школы уже вновь сели за парты и продолжили изучать вероучение ислама под руководством Искандара хазрата.