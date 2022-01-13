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В воскресной школе мечети посёлка Андреевский прошла викторина на знание основ ислама

В воскресной школе мечети посёлка Андреевский прошла викторина на знание основ ислама

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Соотечественники, 13.01.2022 0 3

В конце декабря 2021 года в мечети посёлка Андреевский Тюменского района прошло итоговое занятие воскресной школы. В ходе мероприятия директор Исламского просветительского центра Духовного управления мусульман Тюменской области Искандар хазрат Юсупов рассказал собравшимся о пользе получения религиозных знаний.

С учащимися воскресной школы была проведена мини-викторина на знание основ ислама и арабской графики. Мероприятие завершилось чаепитием, организованном руководством мечети. От мечети дети также получили сладкие призы.

В начале года, после зимних каникул ученики воскресной школы уже вновь сели за парты и продолжили изучать вероучение ислама под руководством Искандара хазрата.

Информационно-просветительский портал «Аль-хакк»

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