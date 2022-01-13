В «Ак калфак-Нева» состоялась церемония передачи фамильного женского головного убора «калфак»

В Татарском культурном центре Санкт-Петербурга состоялась встреча «Ак калфак-Нева» с гостьей Хаметзакиевой Гульсирой Насыбулловной, родом из села Аппаково, Алькеевского района Республики Татарстан.

В рамках деятельности председателя Татарского культурного центра Раиса Марсовича Яркаева и Санкт-Петербургской общественной организации татарских женщин «Ак калфак-Нева», в Каминном зале прошла торжественная церемония передачи фамильного женского головного убора «Калфак». Он принадлежал маме Гульсиры ханум, Ахметзяновой Халиме Валиахметовне. Этот раритетный предмет татарской женской одежды был изготовлен татарскими мастерицами рукоделия к Юбилейной дате по заказу, в 80-е годы прошлого столетия. Он представляет собой уникальный образчик головного убора, предназначенного для ношения в домашней обстановке в праздничные дни.

Традиция передачи расшитого цветочными узорами молельного коврика от мамы к дочери до сей поры не канула в вечность. Именно такой унаследованный «намазлык» трогательно преподнесла Нурия ханум Насырова. Этот вечер имел свое продолжение в современных, самобытных изделиях прикладного искусства. К примеру, Альфия Клейнова из Кронштадта хорошо освоила объёмное оригами. В руках она держит плывущую по волнам царевну-лебедь, затем достаёт калфаки-точки для своих подруг. Так она за делом провела свой реабилитационный период после болезни и планирует сделать весёлого мишку-оригами в затейливой татарской тюбетейке. Такие знаки внимания у нас в почёте!

Вот развязали свои узелки, а в них пирог с яблоками-алма бəлеше, вак-бəлеш по рецепту татарской губадьи и множество других разных вкусностей, а далее, прямо по сценарию Карла Фукса, когда его некогда потчевали чаем татарские купцы.

Татарский культурный центр располагает мультимедийными средствами. Постновогоднее настроение позволило заглянуть в недавнее прошлое.

Именно в канун Нового Года Татарский культурный центр Санкт-Петербурга гостеприимно распахнул свои двери перед Петербургскими школьниками младших и старших классов и их родителями. Кто, как не дети, могут оживить эти интерьеры своими голосами и желанием разглядеть во всем необыкновенное чудо. Огромные, сверкающие люстры осветили все залы этого Дома, и тем самым определили сказочность предстоящего новогоднего чаепития в традициях татарского народа. Экспозиционный зал с картинами Петербургских татарских художников и скульптурными миниатюрами в стеклянных витринах Винеры Абдуллиной. Каминный зал с ёлкой и гирляндами притихли на мгновенье. И вот, наконец, в Парадном зале появляются председатель Раис Марсович Яркаев и его заместитель Шамиль Абдуллович Алюшев. Они держат в руках две большие корзины с фруктами и конфетками для детей на Новогоднем чаепитии. Не ошибусь, если скажу, что ребята и взрослые пришли в восторг от этой праздничной встречи и знакомства со своими попечителями. Там присутствовало великолепие и это сразу же сыграло свою роль.

От татар Выборгского района, общества «Ансар» на Новогоднее празднество в Татарский Культурный Центр приехали две девочки: Рангулова Балкис, 17 лет, ученица 11 го класса, школа в Первомайском поселении и

Марданова Сафия, 13 лет, ученица 7 го класса, в городе. Санкт-Петербурге. Балкис сама поделилась своими впечатлениями.

«Получив приглашение, я посетила замечательное мероприятие для подростков от Татарского Общества. Здесь все организаторы были дружелюбны, открыты и приятны в общении. Каждого приглашённого встречали теплом и улыбкой. Не смотря на то, что организаторы были старше нас по возрасту, они направили нас на веселье. Новогодняя ёлочка, Дед мороз и Снегурочка, татарский фольклорный ансамбль «Акчарлак» — со всеми было очень приятно познакомиться. Никто не был оставлен без внимания. Не могу не отметить прекрасно организованное место. Каждый уголок был интересен новой информацией, в которой не каждый подросток просвещён. Всех приглашенных ребят вкусно накормили и подарили подарки. Я благодарна тем, кто организовал это мероприятие и тем кто его проводил. ИншаЛлах, с каждым годом такие мероприятия привлекут больше молодого татарского поколения, для изучения нашей культуры.

ЗУР РЭХМЭТ.»

Скромные, но не обыденные события происходят в новом Татарском культурном центре Санкт-Петербурга на улице Чайковского. Он оправдывает свое предназначение во всех смыслах этого слова.

Фирая Рашитова

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