Презентован проект логотипа 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией

Сегодня в Казани в рамках заседания Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению празднования 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией состоялась презентация логотипа празднования 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией. В работе заседания также приняли участие начальник Управления внутренней политики Администрации Президента Российской Федерации Анатолий Вылегжанин, заместитель Министра культуры Российской Федерации, ответственный секретарь федерального организационного комитета Ольга Ярилова, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, его заместитель по информационной политике, генеральный директор ИД «Хузур» ДУМ РТ Ришат Хамидуллин, заместитель муфтия по вопросам образования, ректор КИИ и РИУ, председатель Совета по исламскому образованию Рафик Мухамметшин, представители государственной власти, научной общественности, муфтии и представители духовных управлений мусульман из 12-ти регионов России.

Логотип 1100-летия представил вниманию участников заседания заместитель муфтия Татарстана по информационной политике, генеральный директор ИД «Хузур» ДУМ РТ Ришат Хамидуллин. Он отметил, что перед разработчиками логотипа стояла задача графически показать, что Россия имеет богатую и древнюю историю развития Ислама на своей территории и является важной частью большого мусульманского мира.

Логотип состоит из 5 графических элементов, в чертах которых легко узнать символы древнего города Болгар и религии ислам. Это:

1. Силуэт Памятного знака в Болгаре. Эта достопримечательность напоминает мечеть и выполнена в стиле и по всем канонам древнебулгарской архитектуры. Является визуальным воплощением зарождения мусульманской культуры в Поволжье. Здание построено в 2011 году в честь официального принятия ислама. Оно выражает уважение и благодарность к выбору предков и указывает на преемственность традиций.

2. Раскрытая книга – Коран. Основа Ислама, прямая речь Всевышнего, чудо, ниспосланное для всего человечества, источник фундаментальных знаний и ценностей. Адабы, правила обращения со Священным Писанием, запрещают оставлять Коран открытым без причины. Поэтому раскрытый Коран в логотипе подчеркивает стремление мусульман к непрерывному постижению мудрости Аллаха и следованию Его предписаниям.

3. Лепестки тюльпана, который в арабской графике имеет начертание, похожее на слово «Аллах» олицетворяет собой символ обновления, возрождения и расцвета в мусульманской культуре. Одновременно тюльпан – один из самых популярных элементов орнамента у предков татар, встречающийся в традиционной вышивке, а также во внутреннем убранстве мечетей. С веками тюльпан обогатился новыми смыслами. К религиозным значениям добавилось новое толкование: тюльпан стал олицетворять стремление к великим достижениям. Также цветок венчает герб Республики Татарстан, символизируя ее расцвет.

4. Надпись «1100» выполнена по правилам написания на русском и арабском языках. Надпись структурно связана с тюльпаном и Кораном.

5. И надпись «Болгар» на арабском языке.

Связанные воедино, комбинация всех этих элементов олицетворяет 1100 лет развития коранических традиций мусульман Поволжья, берущих начало в Древнем Болгаре.

– При разработке логотипа было важно также учитывать его визуализацию в различных цветовых решениях и форматах. Он должен удачно смотреться и в цветном варианте, и в монохроме; быть четким и понятным как в большом, так и в малом размере; подходить для горизонтального и вертикального форматов размещения, – подчеркнул Ришат Ахтямович.

Логотип можно использовать в качестве фирменного знака и фирменного блока: то есть с написанием текста и без него. Так же есть татарский вариант логотипа.

Во время заседания на экранах были показаны варианты нанесения логотипа на разных материалах и плоскостях. Логотип допускает технологию тиснения на таких материалах, как кожа и дерево, хорошо «работает» на уличных поверхностях, на полиграфической и сувенирной продукции, в печатных и электронных СМИ. Логотип также учитывает и необходимость его масштабирования с сохранением пропорций, позволяет использовать текст на разных языках.

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил одобрить логотип и внести его на рассмотрение федерального оргкомитета.

dumrt.ru