В Московской Соборной мечети стартовали мероприятия в рамках празднования 1100-летия принятия ислама

13 января в Московской Соборной мечети открылась VII Всероссийская ежегодная конференция «Чтения им. Шигабутдина Марджани» на тему: «Ислам России: осмысление многовекового опыта российских мусульман».

Открыл секционную часть чтений первый заместитель председателя ДУМ РФ профессор Дамир Мухетдинов, который ознакомил участников мероприятия с итогами заседания Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению празднования 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией, прошедшего в Казани под руководством президента Татарстана Рустама Минниханова.

«Действительно, это очень важное событие. Торжественные мероприятия пройдут в основных городах России, прежде всего в Татарстане, где располагаются основные исторические памятники булгарской цивилизации, как города Булгар, Биляр, Джукетау. Сегодня в нашей конференции принимают участие ученые, которые активно участвовали за последние 30 лет в раскопках этих городов и тех памятников, несли свой огромный вклад в их сохранение и описание», – сказал он.

Д.Мухетдинов сообщил, что официальный старт началу торжественных мероприятий будет дан устами духовного лидера мусульман России муфтия шейха Равиля Гайнутдина сегодня, 14 января, во время благословенной пятничной молитвы в Московской Соборной мечети.

«Я думаю мы с вами еще не до конца осознаем, какое значение оставят эти мероприятия в веках, в истории нашей современной России. Тот факт, что 1100-летие отмечается на государственном уровне постановлением президента РФ В.Путина, и сам факт, что оргкомитет возглавляет вице-премьер правительства Марат Хуснуллин, говорит о том значении, которое придают этому событию наши российские власти», – подчеркнул он.

dumrf.ru