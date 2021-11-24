Данис Шакиров принял участие в конференции, посвященной принятию Ислама Волжской Булгарией

Сегодня, 24 ноября, Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров принял участие в работе VII Общероссийской научной конференции “Влияние официального принятия Ислама в Волжской Булгарии на дальнейшее развитие мусульманской уммы на евразийском пространстве”.

Модератором онлайн-встречи стал директор Центра исследований Священного Корана и Пречистой Сунны Республики Татарстан Фарид хазрат Салман.

Участников конференции от имени заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, Председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар поприветствовал Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

“Сегодня, под руководством Всемирного конгресса татар, совместно с Духовными управлениями, религиозными организациями регионов России составлен план мероприятий, посвященных 1100-летию принятия Ислама Волжской Булгарией. Важно, чтобы в мероприятиях, которые пройдут в следующем году, гармонично сочетались вопросы национальной жизни и религии”,- отметил Данис Шакиров.

Также на открытии конференции выступили начальник Управления по взаимодействию с религиозными объединениями Департамента Президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики Альберт Дирзизов, председатель Совета по Исламскому образованию РФ, ректор Российского исламского института, профессор Рафик хазрат Мухаметшин и др.