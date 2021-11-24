Василь Шайхразиев принимает участие в заседании группы стратегического видения «Россия — исламский мир»

Сегодня, 24 ноября, в городе Джидда Саудовской Аравии проходит ежегодное заседание группы стратегического видения «Россия — исламский мир». Председателем группы является Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов.

Среди векторных вопросов: популяризация и отстаивание традиционных культурно-этических ценностей, международный мир и безопасность, роль международных организаций в мирном урегулировании конфликтов.

В заседании принимают участие советник короля Саудовской Аравии и губернатор провинции Мекка принц Халид аль-Фейсал, генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хусейн Ибрахим Таха, заместитель министра иностранных дел Саудовской Аравии Валид бин Абдул Карим, российские и зарубежные общественные деятели, дипломаты, представители научных и религиозных кругов. Среди них заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев.