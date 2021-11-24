tatruen
Главная / Новости / Василь Шайхразиев принимает участие в заседании группы стратегического видения «Россия — исламский мир»
Василь Шайхразиев принимает участие в заседании группы стратегического видения «Россия — исламский мир»

Василь Шайхразиев принимает участие в заседании группы стратегического видения «Россия — исламский мир»

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 24.11.2021 0 15

Сегодня, 24 ноября, в городе Джидда Саудовской Аравии проходит ежегодное заседание группы стратегического видения «Россия — исламский мир». Председателем группы является Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов.

Среди векторных вопросов: популяризация и отстаивание традиционных культурно-этических ценностей, международный мир и безопасность, роль международных организаций в мирном урегулировании конфликтов.

В заседании принимают участие советник короля Саудовской Аравии и губернатор провинции Мекка принц Халид аль-Фейсал, генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хусейн Ибрахим Таха, заместитель министра иностранных дел Саудовской Аравии Валид бин Абдул Карим, российские и зарубежные общественные деятели, дипломаты, представители научных и религиозных кругов. Среди них заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.