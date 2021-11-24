В Казани зажгут «Неугасимое созвездие» татарских поэтов

Труппа арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» готовит премьеру театрализованного представления «Неугасимое созвездие» режиссера Искандера Нуризянова.

Музыкально-поэтический вечер станет продолжением литературных вечеров арт-резиденции. На этот раз на сцене резиденции прозвучат стихи, песни и романсы татарских деятелей культуры конца XIX – середины XX веков.

«Семеро школьников окажутся в литературном поезде Казанского метрополитена, оформление которого увлечет их в мир татарской поэзии. Переходя из вагона в вагон, они познакомятся с творчеством таких поэтов, как Закир Рамиев, Хасан Туфан, Хади Такташ, Муса Джалиль и другие. А машинистом поэтического поезда станет сам Габдулла Тукай как венец всей татарской поэзии», – рассказал режиссер.

Главных героев исполнят молодые артисты театра – выпускники ГИТИСа, Казанской государственной консерватории имени Жиганова и других творческих вузов и колледжей страны.

Премьера состоится 2 декабря в 17.00.

Билеты на музыкально-поэтический вечер «Неугасимое созвездие» доступны также по «Пушкинской карте».

tatar-inform.ru