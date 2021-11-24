В ДУМ РТ состоялось заседание Совета Казыев

23 ноября, в резиденции Духовного управления мусульман Татарстана состоялось очередное заседание Совета Казыев. В заседании приняли участие главы всех казыятов Татарстана. Казыи рассмотрели обращения, поступившие от населения, обсудили вопросы переиздания дополненного издания ”Положения о проведении богослужений и религиозных обрядов имам-хатыбами ДУМ РТ “ и подготовки к изданию книги “Татар-мөселман исемнәре”. Главный казый Татарстана Джалиль хазрат Фазлыев подчеркнул значимость этих изданий в вопросе сохранения семейных ценностей и татаро-мусульманских традиций и высказал свои предложения по широкому распространению в мухтасибатах духовно-воспитательной деятельности по укреплению института семьи.

Обсуждение вопросов сохранения духовно-нравственных ценностей продолжится и на курсах повышения квалификации для казыев. Курсы посвящены теории и практике разрешения конфликтов внутри мусульманских семей. Курсы организованы Российским исламским институтом совместно с муфтиятом Татарстана. Очередное заседание Совета казыев по итогам курсов планируется провести 17 января 2022 года в г. Буинск.

dumrt.ru