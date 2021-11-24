ВИДЕО: День татарской культуры отметили в Ярославле

День татарской культуры отметили в Ярославле. Праздник назывался «Здравствуй, сосед!». Он прошел при поддержке областного департамента культуры на сцене ДК имени Добрынина и собрал сотни гостей. Посвятили мероприятие 50-летию присвоения простому рабочему Шинного завода Ахмету Ахмерову высокого звания Героя социалистического труда. Подарком гостям и украшением праздника стало выступление татарской этногруппы «Риваять». Участники специально приехали в Ярославль из Казани. И это был не просто танец, это настоящая театральная миниатюра на сцене. Присоединились к гостям и артисты ярославского Дома культуры.

– Дружба народов – это, наверно, все-таки один из наиболее важных моментов не только в России, а вообще в мире. И мы должны это поддерживать, – отметил руководитель этногруппы «Риваять» Руслан Габитов.

– Некоторые соседи даже не знают, кто рядом с ними живет, какой национальности, что они собой представляют, не знают культуру своего народа и хотелось б, чтобы мы друг дружку узнали поближе. Мы знакомим город Ярославль с красотой татарской культуры, – сообщила автор проекта, учредитель ЯРООТЖ «Ак калфак», председатель ЯРООО «ТКПО «МИРАС» Фирдаус Кузнечихина.