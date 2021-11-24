Рустам Минниханов поприветствовал участников Группы стратегического видения «Россия – исламский мир» от имени Владимира Путина

Пленарное заседание Группы стратегического видения «Россия – исламский мир», посвященное теме «Россия – исламский мир: диалог и перспективы сотрудничества», открылось сегодня в Джидде (Королевство Саудовская Аравия).

Заседание проходит под председательством руководителя Группы стратегического видения «Россия – исламский мир» – Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Открывая пленарную часть заседания, Рустам Минниханов зачитал приветствие участникам заседания, которое направил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Приветствую вас по случаю открытия очередного заседания Группы стратегического видения «Россия – исламский мир», которое в этот раз проходит в Саудовской Аравии – на земле, являющейся родиной Ислама.

Хотел бы искренне поблагодарить Хранителя Двух Святынь Его Величество Короля Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда за личное внимание, проявленное к организации этой встречи.

Россия придает большое значение развитию дружественных связей с мусульманскими странами – как по двусторонней линии, так и в рамках диалога с Организацией исламского сотрудничества.

Важно, что наши позиции по многим актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня весьма близки.

Мы вместе выступаем за построение справедливого демократического миропорядка, основывающегося на верховенстве права и мирном сосуществовании государств, свободного от силового диктата и любых форм дискриминации.

Повестка дня заседания Группы как всегда весьма насыщена. Предстоит обсудить пути взаимодействия в урегулировании региональных конфликтов и кризисов, в борьбе с угрозами международного терроризма и экстремизма.

Серьезного внимания заслуживает проблематика сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах.

Рассчитываю, что ваша совместная работа будет конструктивной и плодотворной, послужит упрочению взаимопонимания и доверия между народами наших стран.

Желаю вам успехов, а также всего самого доброго», – говорится в тексте приветствия Президента Российской Федерации Владимира Путина.

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