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Ильгиз Халиков выступил на форуме, посвященном развитию родных языков

Ильгиз Халиков выступил на форуме, посвященном развитию родных языков

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 24.11.2021 0 12

Сегодня, Заместитель руководителя Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Ильгиз Халиков принял участие в межрегиональном форуме  “Обеспечение развития родных языков в системе поликультурного образования”, который прошел в онлайн формате. Он выступил с докладом на тему “Возможности глобального мира в области сохранения родных языков”.

Ильгиз Халиков поприветствовал участников форума от имени Заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, Председателя Национального Совета
Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева и пожелал плодотворной работы в рамках форума.

Также с приветственной речью к участникам форума обратились начальник управления национального образования Министерства образования и науки Республики Татарстан Лилия Ахметзянова и др.

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