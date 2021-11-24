Ильгиз Халиков выступил на форуме, посвященном развитию родных языков

Сегодня, Заместитель руководителя Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Ильгиз Халиков принял участие в межрегиональном форуме “Обеспечение развития родных языков в системе поликультурного образования”, который прошел в онлайн формате. Он выступил с докладом на тему “Возможности глобального мира в области сохранения родных языков”.

Ильгиз Халиков поприветствовал участников форума от имени Заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, Председателя Национального Совета

Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева и пожелал плодотворной работы в рамках форума.

Также с приветственной речью к участникам форума обратились начальник управления национального образования Министерства образования и науки Республики Татарстан Лилия Ахметзянова и др.