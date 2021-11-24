В Нижневартовске прошла церемония награждения победителей I этапа конкурса «Джалиловские чтения»

В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа №11» 24 ноября 2021 года состоялась торжественная церемония награждения победителей I этапа IV Международного литературного конкурса чтецов «Джалиловские чтения».

Конкурс проводился с целью речевого развития и формирования интереса к художественному слову, умения чувствовать красоту и выразительность поэтического слова, а также привлечения внимания обучающихся образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, педагогической и родительской общественности к поэтическому творчеству великого поэта-патриота Героя Советского Союза – Мусы Джалиля.

Конкурсные работы были представлены в номинации «Джалиль на русском языке», «Джалиль на татарском языке», «Джалиль на языках народов мира» и «Джалиловцы». Всего от города Нижневартовска приняло участие 15 человек и все они ученики Средней школы №11. Восемь из них стали лауреатами I степени, пять лауреатами II степени и два ученика стали лауреатами III степени.

Хотелось бы отметить что в Средней школе №11 был открыт самый первый татарский класс по изучению татарского языка и литературы. Затем в 2019 году был открыт татарский класс в Средней школе №8, в 2021 году в Лицее №1 им. А.С. Пушкина и в следующем году будет открыт татарский класс в Средней школе №40.