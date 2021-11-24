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Президент Республики Татарстан и правитель провинции Мекка осмотрели выставку «История ислама в России»

Президент Республики Татарстан и правитель провинции Мекка осмотрели выставку «История ислама в России»

в Новости, Слайдер, Главные новости, 24.11.2021 0 10

Президент Татарстана Рустам Минниханов и правитель провинции Мекка, Его Высочество Эмир Халед бен Фейсал Аль Сауд осмотрели выставку «История ислама в России».

«Выставка организована в рамках заседания Группы стратегического видения „Россия — Исламский мир“», — сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Напомним, делегация Татарстана во главе с Рустамом Миннихановым накануне прибыла в Саудовскую Аравию с рабочим визитом. В составе делегации также присутствует заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Руководитель республики по поручению Президента РФ Владимира Путина возглавляет Группу стратегического видения «Россия — Исламский мир», заседание которой началось сегодня в Джидде.

tatar-inform.ru

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