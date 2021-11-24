Рустам Минниханов провёл встречу с соотечественниками, проживающими в Королевстве Саудовская Аравия

В Генеральном консульстве России в Джидде Президент Татарстана Р.Н. Минниханов провёл встречу с соотечественниками, проживающими в Королевстве Саудовская Аравия. Модератором встречи выступил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г.Шайхразиев. Мероприятие прошло при участии Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Саудовской Аравии С.Г.Козлова.

В настоящее время в Саудовской Аравии проживают около 200 татар, основная часть из них расселены в городах Рияд, Джубейль, Даммам, Джидда, Медина и др. Практически, все они представители новой волны эмиграции, кроме нескольких семей, проживающих в г. Медина.

На встрече с Рустамом Миннихановым присутствовала семья Ихсановых из г. Хубар, аспирант университета нефти и полезных ископаемых имени Короля Фахда А.А. Мифтахутдинов (г. Дахран), начальник отдела контроля качества «Ай-Пласт Сауди» (в Нижнекамске ООО «Ай-Пласт») Ш.И. Ситдиков (г. Джубейль).

Татары, выезжающие на работу или учебу в Королевство Саудовская Аравия, оказавшись за рубежом, стремятся поддерживать связи с местными татарами. В 2020 году нашими активными соотечественниками началась работа по сплочению татар, проживающих в КСА, была создана группа в мессенджере Whatsapp, организованы онлайн встречи. В ближайших планах у татар Саудовской Аравии создать татарское общество с целью сохранения национальной идентичности, татарского языка и передачи его подрастающему поколению.