Стартовал форум молодёжных этнопроектов «Таба»

Это уникальная молодёжная межрегиональная площадка, призванная придать новое звучание культуре и традициям народов России, а также способствовать обмену опытом в области реализации молодёжных межнациональных проектов.

Направления проектов форума в 2021 году: творчество, бизнес, социальное проектирование, проекты для реализации сельской местности.

В рамках форума участники узнают как превратить идею в проект и получить грантовую или спонсорскую поддержку, как получить больший социальный эффект от реализации проекта, как найти единомышленников и зажечь людей вокруг.

Заключительным этапом станет питчинг-сессия, финалисты которого получат 150 тысяч на реализацию проектов, ценные призы, экспертную оценку и помощь в заполнении грантов.

Проект реализуется в рамках плана мероприятий, посвященных Году родных языков и народного единства, объявленного в Республике Татарстан.

Министерство по делам молодежи Республики Татарстан