Известны итоги Свердловского областного литературного конкурса чтецов «Джалиловские чтения»

В Свердловском областном конкурсе в рамках IV Межрегионального литературного конкурса чтецов «Джалиловские чтения» приняли всего 197 конкурсантов. Конкурс проводится ежегодно с целью речевого развития и формирования интереса к художественному слову, умения чувствовать красоту и выразительность поэтического слова, популяризации творческого наследия М.Джалиля. Самыми активными участниками конкурса стали и ученики общеобразовательных школ с этнокультурным (татарским) компонентом образования Артинского, Ачитского городского округов, Нижнесергинского муниципального района, МО Красноуфимский округ, централизованные библиотечные системы Верхней Пышмы, г.Серова, с. Городище Байкаловского района, городская библиотека №2 городского округа Ревда, Усть-Ницинская библиотека Туринского муниципального района. На зональный этап прошли в номинациях: «М.Джалиль на русском» (41 конкурсант), «М.Джалиль на татарском» (24 конкурсанта), «М.Джалиль на языках народов мира» (5), «Джалиловцы» (2), «Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на татарском языке» (1), «Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на русском языке» (1).

2-й (зональный) этап Конкурса пройдет до 30 ноября 2021 года среди конкурсантов (I, II, III места), прошедших областной этап, при участии членов жюри Пермского края, ХМАО и Свердловской области. Призерам и победителям финала будут направлены приглашения для участия в Гала-концерте Конкурса. Гала –концерт состоится в феврале 2022 года в г.Казани. Время и место проведения будут указаны на официальной странице в социальной сети Конкурса: htts://www.instagram.com/congress.jalil.uku/, а так же на сайте Межрегиональной общественной организации «Всемирный конгресс татар»: www.tatar-congress.org во вкладке «Конкурсы».

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