Впервые в Омске вручат региональную премию за достижения в области татарской культуры и искусства

9–11 декабря 2021 года в рамках проекта «Образовательно-культурный марафон «От истоков к будущему» состоится комплекс следующих этнокультурных мероприятий: «Ак калфак туе» («Праздник белого калфака»); финал регионального конкурса «Татар кызы–2021» («Татарская краса–2021»); конкурс по рукоделию; премия за достижения в области татарской культуры и искусства.

Цель проекта – сохранение, популяризация и трансляция материальной и духовной культуры татар, приобщение молодого поколения к истокам национальной культуры через знакомство с фольклорными, народными и духовными традициями татар.

«Ак калфак туе». Калфак – это женский татарский головной убор, белый цвет – цвет девичества. В рамках праздника пройдут мастер-классы по пошиву элементов женского национального костюма, презентация костюмов, чествование женщин, конкурс по рукоделию.

Региональный этап конкурса «Татар кызы-2021» соберет девушек, которые посоревнуются друг с другом в мастерстве, таланте, знаниях о традициях и культуре. Победительница представит Омскую область на Международном конкурсе «Татар кызы» («Татарская девушка») в 2022 году.

Региональная премия за достижения в области татарской культуры и искусства отметит людей, внесших огромный вклад в сохранение и развитие татарской культуры, традиций и обычаев, родного языка. Премия включает в себя следующие номинации: «Лучший татарский творческий коллектив»; «Лучший руководитель»; «Лучший проект»; «За вклад в сохранение и развитие татарской культуры»; Специальная номинация, определяется членами Экспертного жюри.

Подведение итогов мероприятий и награждение участников состоится 11 декабря 2021 года в торжественной обстановке.

Среди организаторов этнокультурных мероприятий – региональная молодежная общественная организация Омской области «Союз татарской молодежи «АЮ» («МЕДВЕДЬ»), центр современной и традиционной культуры, региональная татарская национально-культурная автономия Омской области «Маданият». Проект реализуется на средства гранта, поддержанного Правительством Омской области при софинансировании Фондом президентских грантов.

omskportal.ru