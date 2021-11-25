tatruen
Главная / Новости / Впервые в Омске вручат региональную премию за достижения в области татарской культуры и искусства
Впервые в Омске вручат региональную премию за достижения в области татарской культуры и искусства

Впервые в Омске вручат региональную премию за достижения в области татарской культуры и искусства

в Новости, Слайдер, Культура, Соотечественники, 25.11.2021 0 13

9–11 декабря 2021 года в рамках проекта «Образовательно-культурный марафон «От истоков к будущему» состоится комплекс следующих этнокультурных мероприятий: «Ак калфак туе» («Праздник белого калфака»); финал регионального конкурса «Татар кызы–2021» («Татарская краса–2021»); конкурс по рукоделию; премия за достижения в области татарской культуры и искусства.

Цель проекта – сохранение, популяризация и трансляция материальной и духовной культуры татар, приобщение молодого поколения к истокам национальной культуры через знакомство с фольклорными, народными и духовными традициями татар.

«Ак калфак туе». Калфак – это женский татарский головной убор, белый цвет – цвет девичества. В рамках праздника пройдут мастер-классы по пошиву элементов женского национального костюма, презентация костюмов, чествование женщин, конкурс по рукоделию.

Региональный этап конкурса «Татар кызы-2021» соберет девушек, которые посоревнуются друг с другом в мастерстве, таланте, знаниях о традициях и культуре. Победительница представит Омскую область на Международном конкурсе «Татар кызы» («Татарская девушка») в 2022 году.

Региональная премия за достижения в области татарской культуры и искусства отметит людей, внесших огромный вклад в сохранение и развитие татарской культуры, традиций и обычаев, родного языка. Премия включает в себя следующие номинации: «Лучший татарский творческий коллектив»; «Лучший руководитель»; «Лучший проект»; «За вклад в сохранение и развитие татарской культуры»; Специальная номинация, определяется членами Экспертного жюри.

Подведение итогов мероприятий и награждение участников состоится 11 декабря 2021 года в торжественной обстановке.

Среди организаторов этнокультурных мероприятий – региональная молодежная общественная организация Омской области «Союз татарской молодежи «АЮ» («МЕДВЕДЬ»), центр современной и традиционной культуры, региональная татарская национально-культурная автономия Омской области «Маданият». Проект реализуется на средства гранта, поддержанного Правительством Омской области при софинансировании Фондом президентских грантов.

omskportal.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.