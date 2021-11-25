Уроки жизни от Салиха Батыева: в Нацмузее РТ вспомнили советского руководителя республики

24 ноября в Национальном музее Республики Татарстан отметили 110-летие со дня рождения Салиха Батыева, который с 1964 по 1983 год возглавлял президиум Верховного Совета ТАССР.

На торжественном мероприятии присутствовали: спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, вице-спикер Марат Ахметов, вице-спикер Юрий Камалтынов, заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов и др.

«Мы неслучайно собрались в разделе, где говорится о создании ТАССР. 100-летию этой вехи посвящён наш музейно-образовательный проект «100 имён в истории Татарстана», – сказала заместитель генерального директора Национального музея по научно-исследовательской работе Светлана Измайлова. – Он рассказывает о тех, кто внёс особый вклад в становление и развитие республики, её экономики, культуры. Салих Батыев – среди этих людей».

«Он 36 лет руководил в комсомольских и партийных органах, – вспомнил спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. – Глубоко вникал в проблемы, находил единственно верные решения. Нам, молодым, он давал уроки жизни».

Участники встречи отметили, что «руководить в советскую эпоху было отнюдь не просто, как сейчас многие думают; политика всегда была искусством возможностей, и Салих Гилимханович умел грамотно их использовать».

«Как руководитель он был очень доступный, – рассказал депутат Госсовета РТ Шакир Ягудин. – В его кабинете стоял прямой телефон, и позвонить мог любой. А номер его автомобиля был словно символ: 19-20 – год образования Татарской республики».

Среди экспонатов выставки – госнаграды корифея: ордена Октябрьской революции, Трудового Красного знамени и «Знак Почёта», медали. Правительственная телеграмма 1970 года из Москвы в связи с достижением в ТАССР 100-миллионного уровня годовой добычи нефти – одно из свидетельств успешного развития республики в тот период.

Представлены книги Салиха Батыева на тему развития ТАССР, её политического устройства. «Он был знаток права и экономики. Входил в учёный совет Казанского университета», – напомнил академик Индус Тагиров.

Ряд документов и фото связан с вкладом Батыева в развитие культуры. Гости музея вспомнили, что Салих Гилимханович очень любил музыку. В 1945 году он, заместитель председателя СНК ТАССР, сдержал слово «стать завхозом» композитора Назиба Жиганова, своего друга – в тяжелую послевоенную пору Батыев буквально добыл стройматериал для создаваемой в Казани консерватории.

Письмо Салиху Батыеву 1960 года от директора Пражского национального театра сообщает о постановке в Праге оперы Жиганова «Муса Джалиль» – первой постановке этой оперы за границей. Историческому для татарской культуры событию предшествовала переписка Батыева с чехословацкими партнёрами.

Для реабилитации татарского поэта-героя Мусы Джалиля, которого прежде считали изменником, Батыев сделал немало. «Пройдя репрессии, он отличался особым чувством справедливости в деле реабилитации таких людей», – рассказал Фарид Мухаметшин.

На редких фото Салих Батыев запечатлён вместе с лидером СССР Никитой Хрущёвым во время его визита в Татарию в 1964 году. Об этом же событии напомнили кадры кинохроники из Госархива РТ. Для гостей это стало воспоминанием о молодости: во время просмотра Фарид Хайруллович рассказал, как потом Хрущёв отбыл в Башкирию, а они, комсомольцы, стоя провожали его.

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