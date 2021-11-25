В Пестречинском районе началась подготовка конференции, посвященной жизни и наследию Мауля Колыя

В райцентре в с. Пестрецы планируется проведение Всероссийской научно-практической конференции по проблемам изучения и сохранения историко-культурного наследия бассейна реки Мёша и исследования жизни и наследия выдающегося земляка-уроженца с. Чита, выдающегося татарского просветителя и религиозного деятеля XVII века Мауля Колыя.

Планируется проведение названной конференции в первой декаде апреля 2022 года. Об этом было объявлено на первом заседании Оргкомитета, который прошел в Районном Доме детского творчества под руководством Главы Пестречинского района И.М. Кашапова. В работе Оргкомитета приняли участие работники администрации и Исполкома Пестречинского района, представители Отдела культуры, Отдела образования, Пестречинского краеведческого музея, учителя и краеведы, имам-хатыйб и Глава сельского поселения с. Чита.

В ходе заседания были обсуждены основные организационные, финансовые и научно-организационные вопросы, был утвержден план подготовки и проведения форума, предполагаемый состав Оргкомитета.

В работе Оргкомитета приняли участие начальник Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома ВКТ, профессор А.А. Бурханов и председатель Совета Общества краеведов Высокогорского района РТ Р.З. Салиев. По предложению А.А. Бурханова, в рамках подготовки конференции, принято решение о проведении 9 декабря 2021 года Регионального Круглого стола по проблемам изучения природного и историко-культурного наследия Пестречинского района РТ с участием краеведов-исследователей Татарстана, учителей, работников культуры, образования и представителей общественности Пестречинского района РТ.

К сожалению, жизненный путь и творческое наследие столь выдающегося соотечественника, выдающегося сына татарского народа Мауля Колыя до сих пор малоизучены. А память о нем требует увековечивания и широкого признания со стороны потомков этого выдающегося просветителя, поэта, философа и патриота своего народа. Его идеи, изложенные в его произведениях, до сих пор очень свежи и актуальны для нас. Большое значение Мауля Колый придает нравственному облику человека, который оценивается им с позиций ислама. Главные добродетели – уважение к родителям, забота о детях, милость к обездоленным и, конечно, труд как основа всякого благосостояния и процветания.

Эти идеи и мысли актуальны и в наше время не только для татарского сообщества, но и во всем мире. И претворение в жизнь этих мыслей и возрождение идей, трудов и имени выдающегося сына татарского народа Мауля Колыя особенно важно в связи с подготовкой и проведением в 2022 году 1100-летия официального принятия Ислама предками татар в Среднем Поволжье – в средневековой Волго-Камской Болгарии.

И в связи с важнейшей исторической датой, важна инициатива ученых и краеведов, руководства и жителей Пестречинского района не только по проведению форума, но и практические дела по установлению мемориальной доски, открытия парка и название мечети им. М. Колыя в с. Чита.

А.А. Бурханов