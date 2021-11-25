В Алтайском крае записали аудиокниги по произведениям классиков татарской литературы

Главным для Алтайской краевой общественной организации «Центр татарской культуры «Дулкын» (Волна) в 2021 году стал проект «Живое слово» – аудиокниги по произведениям классиков татарской литературы. Проект осуществлен за счет средств гранта администрации города Барнаула среди некоммерческих организаций.

Проект направлен на популяризацию литературного наследия татарского народа среди жителей Алтайского края. Как отметила Зинатуллина Флора Викторовна, председатель центра и член Общественной палаты Алтайского края: «Во время подготовки к записи аудио книг, нам пришлось прочесть многие произведения наших поэтов и писателей, ещё раз окунуться в мир татарской культуры и татарского языка. Хоть, большинство произведений звучит на русском языке, они все равно остаются прекрасными и родными».

В 2020 году в рамках проекта «Дни татаркой культуры на Алтае» были записаны первые 60 произведений. В 2021 году уже свыше 200 произведений. В рамках проекта были записаны произведения татарских классиков: Габдулла Тукай, Фатих Амирхан, Хади Такташ, Абдулла Алиш, Муса Джалиль, Фатих Карим. Кроме самих произведений, которые будут выложены в открытый доступ в сети Интернет, были записаны биографии авторов. Произведения были записаны на татарском и русском языках.

Важной частью проекта стала запись сказки «Шурале». Одно из известнейших произведений татарского народного фольклора теперь доступно на 9 языках. Послушать сказку можно на французском, узбекском, казахском, башкирском, венгерском и других языках. Также в рамках проекта осуществлён перевод сказки на польский язык силами польских татар.

Приобщение молодежи города к произведениям классиков татарской литературы проходило через участие в создании аудиокниг. Студенты АГУ, АГИК, АГПУ, АГМУ читали стихи татарских поэтов наравне с активистами АКОО «Дулкын» (Волна). Многие выразили желание принять участие в записи в следующем году.

За время проекта удалось серьезно расширить книжный фонд библиотеки центра, а также предоставить часть книг в Алтайскую краевую универсальную научную библиотеку им. Шишкова. Расширение книжного фонда организации потребовало больших усилий в систематизации новой литературы. В этом большую помощь оказали студенты из Алтайского государственного университета групп 8910 и 8010. Ребята проходили практику в АКОО «Дулкын» (Волна), за время которой узнали много нового о татарской культуре и помогли в реализации проекта.

Проект «Живое слово» показал живой интерес наших современников к литературному наследию татар и возможно это станет началом к знакомству с литературой других народов.

Алтайская краевая общественная организация

“Центр татарской культуры “Дулкын” (Волна)