В Санкт-Петербурге состоялась лекция “История многонационального Петербурга”

16ноября состоялась лекция на тему “История многонационального Петербурга”. Лектор – Михайленко Владимир Викторович, директор Дома дружбы Ленинградской области, основное внимание обратил на татарскую историю Петербурга.

“То, что Петербург возник в 1703 году – это миф”,- начал лекцию Владимир Викторович. “Задолго до основания города на Неве в этих местах проживали славяне, карелы, финны, балты – наш Приневский край был многонациональным”. Владимир Викторович рассказал, что первые, кто начал строить Петербург в 1703 году, были шведские пленные, чухонские финны и татары.

На территории Петроградской стороны появилась Татарская слобода. Позже, после постройки города, приехали татары из Башкирии, Пензенской, Нижегородской областей. Их было около ста тысяч. Но татары начали осваивать Приневскую землю ещё с 16 – 17 веков.

Наш город уникален – он воспроизводится за счет приезжих. Люди постоянно приезжали новые со всей Российской империи, со всего Советского Союза.

Лектор поведал нам ещё много чего интересного – про крепости “Орешек” и “Корелу”, про переписи на территории России, которые проводились с 9 века. До 1917 года в паспорте указывалось только сословие и конфессия.

Лекцию дополнил журналист и автор книг Теляшов Рахимжан Халиулович. Он отметил, что булгары (предки татар) на этих землях были с давних времён. На территории Старой Ладоги были найдены булгарские изделия, арабские дирхемы. Также он рассказал, что слова “товарищ” и “писатель” татарского происхождения. Русские и татары тысячелетиями жили вместе, бок о бок.

После лекции всех пригласили за красиво накрытый стол. Разговоры не стихали, звучали вопросы, высказывались мнения, рассказывались анекдоты!

Благодарим организатора – Дом Дружбы, лекторов и татарское культурное общество “Файда”, которое пригласило нас, за такое интересное мероприятие и надеемся на продолжение таких увлекательных лекций!

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