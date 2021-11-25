Прошел форум «Обеспечение развития родных языков в системе поликультурного образования»

При содействии Министерства образования и науки Республики Татарстан 24 ноября 2021 года проводился межрегиональный форум «Обеспечение развития родных языков в системе поликультурного образования»

Форум прошёл в дистанционном формате на базе МБОУ «Гимназия №11 г.Лениногорска» Лениногорского муниципального района на платформе ZOOM. Для участия в Форуме были отобраны 68 работ.

Первая платформа: «Развитие родного (русского) языка: проблемы и перспективы». Модератор: Осипова Айгуль Наилевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия №11 г.Лениногорска».

Вторая платформа: «Развитие родного (татарского) языка: проблемы и перспективы. Модератор: Самигуллина Венера Минсагитовна, заместитель директора по УР МБОУ «Гимназия №11 г.Лениногорска».

Третья платформа: «Развитие других языков народов Республики Татарстан и России». Поликультурное воспитание.

Из Свердловской области в Форуме приняли участие консультант Постоянного представительства Республики Татарстан в Свердловской области Алетдинова Д.И, учителя татарского языка и литературы общеобразовательных школ с этнокультурным (татарским) компонентом образования Бархаева Р.Р. (филиал МКОУ АГО «Поташкинская СОШ»-«Артя-Шигиринская ООШ») Артинского городского округа; Динеева Д.Д (МКОУ СОШ д.Васькино) Нижнесергинского муниципального района.

В Форуме обсуждали вопросы воспитания и формирования поликультурной личности учащихся через изучение родного языка в урочной и внеурочной деятельности в условиях современного образования, особенности этнокультурного воспитания обучающихся на уроках родного языка и литературы. Педагоги татарского языка и литературы Республики Татарстан делились опытом работы использования интерактивных модулей на уроках, развития родного (татарского) языка, проблемы и перспективы изучения языка в русскоязычных общеобразовательных школах.

Многие выступающие подвергли критике учебники татарского языка и литературы. Но с 1 сентября 2022 года учащиеся 1-5 классов будут заниматься с учебниками по стандартам нового поколения, которые прошли апробацию в нескольких регионах РФ.

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