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В Лениногорском районе провели обучение публичных выступлений на татарском языке

В Лениногорском районе провели обучение публичных выступлений на татарском языке

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 25.11.2021 0 8

18 ноября в Лениногорском районе преподаватели Казанского государственного института культуры провели обучение публичных выступлений на татарском языке. Лекция шла об искусстве выступления, правильной передаче мысли, порядке написания текста, особенностях речи, правильном звучании звуков и поведении перед людьми, секретах снятия напряжения.

А, 19 ноября в Бугульме состоялся 35 по счету мастер-класс по Искусству публичных выступлений для руководителей. Мероприятие провели преподаватели Казанского государственного института культуры Ильсеяр Шигапова, Земфира Ибятова, Азат Зарипов, Альфис Галиуллин. Председатель комиссии при Президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка Марат Ахметов поручил нашему институту внимательно отнестись к развитию татарского языка, посетить каждый районный центр, выступить перед руководителями различных отраслей, провести мастер-классы. “Надеемся, что сегодняшнее общение не ограничится только одним днем, а будет продолжаться,”- сказала Ильсеяр Шигапова.

“Казанский государственный институт культуры”

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