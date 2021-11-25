Детский сад №5 из Бавлов и гимназия №12 из Казани стали абсолютными победителями фестиваля детских юношеских театров

Сегодня, 25 ноября в Доме Дружбы народов Татарстана состоится торжественная церемония награждения победителей и призеров республиканского фестиваля детских юношеских театров.

Фестиваль с 2016 года проводится в рамках реализации государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014-2022 годы».

Целью фестиваля является формирование у детей духовной культуры и бережного отношения к национальному наследию татарского народа.

Организаторами выступают Министерство образования и науки РТ, редакции журналов «Салават күпере» и «Сәхнә».

Участниками являются детские театральные коллективы дошкольных и общеобразовательных организаций Татарстана, творческие выступления которых оценивают компетентное жюри из числа профессиональных актеров государственных театров Казани и эксперты в сфере культуры.

Жюри фестиваля:

Хуснутдинов Зиннур Зиятдинович – председатель жюри, Заслуженный деятель искусств РТ, лауреат Республиканской премии им.М.Джалиля и Г.Исхаки, руководитель филиала журналов акционерного общества «ТАТМЕДИА» – «Сәхнә» и «Салават күпере»;

Фазлиев Рамиль Радикович – главный режиссер Атнинского татарского государственного драматического театра имени Габдуллы Тукая, Заслуженный деятель искусств РТ;

Камалиев Ильфат Дамирович – артист Казанского Татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева, Заслуженный и народный артист РТ;

Хафизов Ильфак Ильшатович – артист Татарского государственного театра драмы и комедии им. К.Тинчурина;

Калимуллин Фанис Хафизуллович – артист Казанского Татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева, Заслуженный артист РТ.

Фестиваль проведен в 2 этапа: заочный и заключительный.

Всего в заочном этапе членами жюри рассмотрено 218 заявок, а в заключительном – 100.

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