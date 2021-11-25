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В г. Бердск прошли этнокультурные игры

В г. Бердск прошли этнокультурные игры

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 25.11.2021 0 4

23 ноября в третьей школе Бердска прошли этнокультурные игры “Айда, на татарский праздник!” Разбив детей на несколько команд, устроили соревнования на знание татарской и сербской культуры.

Ребята дружно отвечали на вопросы. Конечно же, было не очень легко, но дети старались. Ознакомившись с культурой других народов, у детей надолго останутся тёплые воспоминания о встрече и игре. Результаты соревнований будут известны  позже.

Филиал общественной организации “РТНКАНО”, “Дуслык” в г. Бердск при структурном подразделении Дома Дружбы благодарит руководителя “Городского межнационального центра” города Новосибирска Елену Дерига и ведущую ЭТНОигротехники Марину Борисовну Николаеву за познавательный и весёлый урок для детей.
Было очень интересно!

Отдельная благодарность педагогу начальных классов школы “Пеликан”, г Бердска Аверченко Ирине Михайловне. Благодарим всех за сотрудничество.

Татары Бердска “Дуслык” (“Дружба”) 

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