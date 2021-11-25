В г. Бердск прошли этнокультурные игры

23 ноября в третьей школе Бердска прошли этнокультурные игры “Айда, на татарский праздник!” Разбив детей на несколько команд, устроили соревнования на знание татарской и сербской культуры.

Ребята дружно отвечали на вопросы. Конечно же, было не очень легко, но дети старались. Ознакомившись с культурой других народов, у детей надолго останутся тёплые воспоминания о встрече и игре. Результаты соревнований будут известны позже.

Филиал общественной организации “РТНКАНО”, “Дуслык” в г. Бердск при структурном подразделении Дома Дружбы благодарит руководителя “Городского межнационального центра” города Новосибирска Елену Дерига и ведущую ЭТНОигротехники Марину Борисовну Николаеву за познавательный и весёлый урок для детей.

Было очень интересно!

Отдельная благодарность педагогу начальных классов школы “Пеликан”, г Бердска Аверченко Ирине Михайловне. Благодарим всех за сотрудничество.