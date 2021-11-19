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Татарский литературно-музыкальный вечер в Оранжерее Тверского Императорского дворца

Татарский литературно-музыкальный вечер в Оранжерее Тверского Императорского дворца

в Новости, Слайдер, Культура, Соотечественники, 19.11.2021 0 4

4 декабря в 15:00 состоится литературно-музыкальный вечер в Оранжерее Тверского Императорского дворца, посвящённый Дню татарской культуры в Тверской картинной галерее.

В программе: чтение поэмы Габдуллы Тукая «Шурале» актером Алексеем Зинатулиным на русском языке, а также выступление татарского ансамбля художественной самодеятельности.

Количество мест ограничено! Желающих посетить литературно-музыкальный вечер просим подать заявки. Для этого нужно написать:
-на почту [email protected]
-в Вотсапп: 89811606998
-в Инстаграм: tatar.autonomy_tver

4 декабря, 15:00
ул. Советская, 3а, г. Тверь

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