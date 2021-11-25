В Омске прошел III Этнокультурный языковой лагерь для детей, подростков и молодежи «ТатCAMP»

В начале ноября 2021 года в городе Омске в гостинице «Аврора» прошел III Этнокультурный языковой лагерь для детей, подростков и молодежи «ТатCAMP». Лагерь проводился в соответствии со Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в целях обеспечения оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России.

Мероприятие проходило со строгим выполнением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Языковой лагерь собрал татарских детей из муниципальных районов Омской области и города Омска.

Программа Лагеря включала: занятия по изучению татарского языка, мастер-классы по актерскому и сценическому мастерству, тренинги и игры на развитие лидерских качеств и внутреннего потенциала, разработка проектов, направленных на сохранение и развитие татарской культуры, языка и традиций участниками молодежной смены, а также мастер-классы по рукоделию, народному вокалу, хореографии и многое другое.

Основные занятия программы Лагеря проводили преподаватели Центра современной и традиционной культуры татар города Омска, а именно:

-Татарский язык – Диана Фаридовна Единякова, главный редактор омской татарской газеты «Татар Дөньясы» («Татарский Мир»);

-Народный вокал – Альфия Наильевна Дистанова, Заслуженный деятель культуры Республики Татарстан, концертмейстер Омского областного колледжа культуры и искусства;

– Народная хореография – Екатерина Александровна Кейв, студентка ООККиИ;

– Мастер-классы по рукоделию – Гульнара Биктимировна Шабанова.

Председатель Совета Омского регионального отделения Общероссийского общественного движения “Молодежная Ассамблея народов России “МЫ-РОССИЯНЕ” Ермек Илюбаевич Хапизов рассказал о создании качественного контента в социальных сетях и научил делать первые шаги в этом направлении.

Тренинги и игры на выявление лидерских качеств и командообразование провела председатель Совета Омской областной молодежной общественной организации «Методический центр немцев Омской области», советник управления общественных проектов Регионального центра по связям с общественностью Наталия Робертовна Иордан.

Мастер-классы по рукоделию и гончарному делу провела руководитель Центра татарской культуры Объединения национальных культур «Дом Дружбы» г. Тара Гульшат Мунировна Сатышева.

Занятия по актерскому мастерству провела педагог дополнительного образования Центра детского творчества города Тара Альфира Назмутдиновна Декет, в качестве аккомпаниатора выступила педагог дополнительного образования ЦДТ г. Тара Чинан Калимуловна Фатхутдинова.

Курс по оказанию первой медицинской помощи провела инструктор по массовому обучению оказания первой медицинской помощи «ГазпромНефть» Мария Александровна Рыбина

Каждый день для участников была организована вечерняя программа, в рамках которой проводились дебаты, кинопоказы, творческая программа и прочее.

В заключительный день участники лагеря посетили с экскурсиями в Первую городскую соборную мечеть, Омскую крепость, экологическую лабораторию «ЭкоLAB».

На закрытии Лагеря ребята показали не только свои умения и таланты, а также творческие номера, подготовленные во время проведения Лагеря. Ребятам были вручены сертификаты и подарочные пакеты, а самые активные были награждены книгами, ежедневниками, термокружками с символикой мероприятия и фитнес-браслетами. Преподавателям были вручены благодарственные письма, теплые толстовки и подарочные пакеты.

Лагерь проведен с использованием средства гранта, поддержанного Правительством Омской области при софинансировании Фондом президентских грантов.

Организаторы Языкового лагеря:

– НП «Центр развития деловых и культурных связей «Татарстан-Омск»;

– Региональная молодежная общественная организация Омской области «Союз татарской молодежи «АЮ» («МЕДВЕДЬ»);

– ОО Региональная татарская национально-культурная автономия Омской области «Маданият»;

При участии:

– Омского регионального отделения Общероссийского общественного движения “Молодежная Ассамблея народов России “МЫ-РОССИЯНЕ”;

– Омской областной молодежной общественной организации “Методический центр немцев Омской области”;

– Всемирного конгресса татар;

– ГБУ Молодежный центр «Идель».

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