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В Санкт-Петербурге состоялось открытие выставки «Старинный Чистополь. Возрождение»

В Санкт-Петербурге состоялось открытие выставки «Старинный Чистополь. Возрождение»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 25.11.2021 0 6

При поддержке Постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Санкт-Петербургском Доме национальностей состоялось торжественное открытие выставки «Старинный Чистополь. Возрождение», организатором которого выступил Союз художников Республики Татарстан.
В церемонии открытия выставки принял участие Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин. Он поблагодарил Союз художников РТ за организацию очередного масштабного проекта, совместно с татарскими художниками Санкт-Петербурга, наградил участников выставки Благодарственными письмами Постоянного представительства РТ.

Авторы выставки ставят целью сохранение исторической памяти и архитектурного образа старинного города Татарстана средствами изобразительного искусства.
Более двадцати известных художников России и более двадцати из Татарстана, собрались 3 мая 2021 года на пленэр в городе Чистополе, старинном, купеческом, малоэтажном и единственном в своем роде.

Художники 14 дней писали старые, дореволюционные здания, знаковые места города с большой историей, а также живописные уголки Чистопольского района Татарстана. К окончанию пленэра сформировалась выставка из более 100 картин. Открытие итоговой выставки пленэра состоялось 17 мая на двух музейных площадках Чистополя и в Культурном центре «Чистай». Также выставка была представлена в городе Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске.

Портал татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области

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